Uzman Psikolog Didem Çakmakcı, “Her bebeğin kendine özgü bir gelişme hızı vardır. Bebeklik ve erken çocukluk döneminle ilgili çeşitli verilere dayalı belirlenen istatistiklerle bu gelişim için bir ortalama belirlenmiş olsa da bebekten bebeğe farklılıklar gösterir” diye konuştu.

ZAMAN İÇİNDE YAŞITLARINI YAKALAR

Bir bebeğin gelişim süreçlerini anlatan Psikolog Çakmakçı, “Gelişimde ağır gittiği düşünülen çoğu bebek, zaman içinde yaşıtlarını yakalar. Önemli olan eğer gelişimsel bir gerilik gözlemlendiyse durumunun mümkün olduğunca erken tespit edilerek, çocuğun ihtiyacı olan eğitim ve tedavinin planlanması ve kendi potansiyelleri çerçevesinde sağlıklı bir sürece yönelmesinin sağlanmasıdır. Erken müdahale çocukların gelişimleri için destekleyici faktörleri arttırmak ve yaşamlarındaki risk faktörlerini azaltmakla mümkün olur. Çocukların dil gelişimi, motor, sosyal, duyusal ve bilişsel gelişim başta olmak üzere farklı gelişim evrelerinde yaş düzeylerinden beklenen performansı tespit etmek için uygulanan çeşitli değerlendirme araçları bulunmaktadır. Erken müdahale programları, gelişimsel geriliklere veya sosyal-duygusal-psikolojik sorun davranışlar gözlemlenen altı yaş altındaki çocuklara yönelik bir dizi hizmettir. Erken müdahale, motor gelişim, dil gelişimi, problemleri gibi öğrenmeyi etkileyebilecek sorunları önlemeye yardımcı olur” ifadelerine yer verdi.

Çakmakçı, “Özellikle gelişimsel açıdan risk altındaki çocuklara yönelik gelişimsel takip programlarının yapılmasında ve ebeveynlerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesinde fayda vardır. Gelişim takibi herhangi bir farklılığın tespiti, erken tanı ve rehabilite edilmesi için çok önem taşır” dedi.

HABER MERKEZİ