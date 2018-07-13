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Bebeğiniz 1 yaşına gelmeden yastık kullanmayın

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uz. Dr. Nihal Madak Binboğa, bebeklerdeki kafatası şekil bozuklukları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Bebeğiniz 1 yaşına gelmeden yastık kullanmayın

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uz. Dr. Nihal Madak Binboğa, bebeklerdeki kafatası şekil bozuklukları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:50
Bebeğiniz 1 yaşına gelmeden yastık kullanmayın

Başın sağlıklı büyümesi, bebeğin beyninin de sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü göstermektedir. İlk aylarda en hızlı büyüyen vücut bölümü olan kafatası, bebeğin tüm vücudu gibi kolayca şekil değiştirebilmektedir. Başın ön bölgesinde bulunan bıngıldak 9-18. aylar arasında kapanmaktadır. Bu dönemlerde ebeveynler, bebeklerinin kafasının arkasındaki düzlük ve diğer taraflarındaki asimetrik bozukluklar nedeniyle panik yapmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Nihal Madak Binboğa, “Kafa tasındaki şekil bozukları genellikle şu nedenlerden kaynaklanmaktadır;: Bebeğin anne karnındaki duruş pozisyonu, doğumun uzun ve zor olması, bebeğin küvözde kalması, bir yaşından önce yastık, kullanımı, boyun kaslarındaki kısalık… Doğumdan sonra fark edilen kafatası şekil bozuklukları, bazı aileler tarafından düzelir diye kendi haline bırakılmaktadır. Ancak kafatası şekil bozukluklarının bir kısmı kalıcı olabilmektedir. Bunun için erken teşhis ve önlemlerin alınması önemlidir. Yapılan araştırmalar bebeğin boyun kasındaki kısalık ya da gerginliğin yüzde 85-90 oranında baş şekil bozukluğuna sebep olduğunu ortaya koymaktadır” sözlerini kaydetti.

YATIŞ POZİSYONUNU DOĞRU AYARLAYIN

“Yatış pozisyonundan kaynaklanan şekil bozukluklarını ise bebeğinizin yatış pozisyonunu değiştirerek düzeltmek mümkün olabilmektedir” diyen Binboğa, “Bunun için kafadaki deformasyon ilk fark edildiğinde bebek 6. ayından küçükse ve deformasyon hafif ve orta şiddetteyse, pediatri uzmanının yönlendirmesi ile öncelikle 1-2 ay yatış pozisyon değişimi ile düzelmesi beklenmelidir” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

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Tedavi Yöntemlerişekil BozukluklarıBebekler
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