Bayramın ardından su tüketin

Şerbetli tatlılar bayram ile birlikte sofralardaki yerini alarak sohbetleri de tatlandırdı. Ancak bu ikramlık lezzetler, yaklaşık 17 saat boyunca oruç tutarak farklı bir beslenme düzenine geçenler için tehlike arz ediyor. Buna bir de bayram boyunca etkili olan sıcak hava eklenince, suyun önemi bir kat daha artıyor.

Su ihtiyacının gün içinde alınan kalori başına göre kolaylıkla hesaplanabileceğini ve her bir kalori için 1 mililitre su tüketilmesi gerektiğini belirtilerek ortalama bir yetişkinin günde 1800-2000 kalori aldığı düşünülürse, bu durumda içilmesi gereken su miktarının ise 1,8-2 litre arasında olması gerektiğine vurgu yapılıyor.

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