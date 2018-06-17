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Bayramın ardından su tüketin

Ramazan boyunca oruç tutanların, yeme alışkanlıklarını bir anda değiştirdiği üç günlük bayram süreci sağlık açısından tehlike oluşturuyor. Özellikle şerbetli tatlıların sıklıkla tüketildiği bayramın ardından, su tüketiminin daha da önem kazandığını vurgulanarak, alınan kalori başına 1 mililitre su tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Bayramın ardından su tüketin

Ramazan boyunca oruç tutanların, yeme alışkanlıklarını bir anda değiştirdiği üç günlük bayram süreci sağlık açısından tehlike oluşturuyor. Özellikle şerbetli tatlıların sıklıkla tüketildiği bayramın ardından, su tüketiminin daha da önem kazandığını vurgulanarak, alınan kalori başına 1 mililitre su tüketilmesi tavsiye ediliyor.

17 Haziran 2018 Pazar 12:25
Bayramın ardından su tüketin

Şerbetli tatlılar bayram ile birlikte sofralardaki yerini alarak sohbetleri de tatlandırdı. Ancak bu ikramlık lezzetler, yaklaşık 17 saat boyunca oruç tutarak farklı bir beslenme düzenine geçenler için tehlike arz ediyor. Buna bir de bayram boyunca etkili olan sıcak hava eklenince, suyun önemi bir kat daha artıyor.

Su ihtiyacının gün içinde alınan kalori başına göre kolaylıkla hesaplanabileceğini ve her bir kalori için 1 mililitre su tüketilmesi gerektiğini belirtilerek ortalama bir yetişkinin günde 1800-2000 kalori aldığı düşünülürse, bu durumda içilmesi gereken su miktarının ise 1,8-2 litre arasında olması gerektiğine vurgu yapılıyor.

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 17.06.2018 13:39
Anahtar Kelimeler:
SuBayramRamazan SonrasıMalatya
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