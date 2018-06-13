Bayramda tatlı tüketimine dikkat!

Konu ile ilgili açıklama yapan Diyetisyen Burcu Çoban, “Bu nedenle bayramda yediklerimize dikkat etmeli ve sağlığımızı riske atmamalıyız” dedi.

Dyt. Çoban, “Hamur ve şeker ikilisi hem kilo artışına sebep olur hem de kan şekerini olumsuz yönde etkiler. Özellikle şeker hastaları bu besinleri tükettikten sonra kan şekerlerinde hızlı yükselmeye neden olur. Bu olumsuzluklara zemin hazırlamamak için yapacağınız ikramlar ve tüketecekleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Tatlı tüketiminde miktar, tüketim saati ve sıklığı önemlidir. Ramazan Bayramında şerbetli ve hamur işi tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Ancak şerbetli tatlı tüketilecekse de küçük porsiyon ve bayram süresince en az sıklıkta olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

KÜÇÜK PORSİYONLAR…

Çoban, “Özellikle sıcak havaların etkin olduğu bu günlerde, misafirlere ikram edilecek bayram tatlıları soğuk ve sütlü olacak şekilde hazırlanabilir. Tatlılar, küçük kaselere konularak veya küçük porsiyonlarla hazırlanabilir. Ayrıca misafirlere tatlı yerine taze meyveler de ikram edilebilir. Şeftali ve elma ile az şekerli tatlılar yapılarak, kaymak yerine dondurmayla servis edilebilir” ifadelerini kullandı.

Tatlının yanında az şekerli limonata, komposto ikram edilmesini öneren Çoban, “Değişik bir tat olarak soğuk bitki çayları da seçenek olabilir” dedi.

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