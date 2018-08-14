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BAYRAMDA KRONİK HASTALIKLARA DİKKAT!

Kurban Bayramı’nın yeme alışkanlıklarını değiştiren geleneksel yapısı, kronik hastalıkları olan kişiler için risk oluşturabiliyor. Özellikle; kalp, hipertansiyon, diyabet ile gastrit ve ülser gibi rahatsızlıkları olanlar, et ve tatlı tüketiminin artışına bağlı olarak önemli şikayetler yaşayabiliyor.

BAYRAMDA KRONİK HASTALIKLARA DİKKAT!

Kurban Bayramı’nın yeme alışkanlıklarını değiştiren geleneksel yapısı, kronik hastalıkları olan kişiler için risk oluşturabiliyor. Özellikle; kalp, hipertansiyon, diyabet ile gastrit ve ülser gibi rahatsızlıkları olanlar, et ve tatlı tüketiminin artışına bağlı olarak önemli şikayetler yaşayabiliyor.

14 Ağustos 2018 Salı 11:06
BAYRAMDA KRONİK HASTALIKLARA DİKKAT!

Diyetisyen Berna Ertuğ, Kurban Bayramı'nda doğru beslenme kuralları hakkında bilgi verdi.

“Kurban Bayramı’nda et tüketim miktarının artmasına bağlı olarak bazı sağlık sorunları da ortaya çıkabilir ya da kronik hastalıkları olan kişilerin şikayetleri artabilir. Kırmızı ette bulunan yüksek miktardaki doymuş yağ, kandaki kolesterol seviyesini yükseltir ve koroner kalp hastalıkları riskini artırır. Dolayısıyla et tüketim miktarında ve sıklığında dikkatli olmak gerekir. Öğünlerde 60-90 gramı aşmayacak 2-3 köfte büyüklüğünde et tüketmek, günlük gereksinimi karşılar” şeklinde bilgiler paylaşan Dyt. Ertuğ, özetle şunları kaydetti:

PİŞİRME ŞEKLİ ÖNEMLİ

“Kanserojen öğelerin oluşumunu, ette bulunan vitaminlerin kaybını ve besin zehirlenmelerini önlemek için eti pişirme tekniklerine dikkat etmek gerekir. Etin; ızgara, fırın ve haşlama şeklinde hazırlanması sağlıklı olacaktır. Yağda kızartma ya da kavurma gibi yöntemlerin tercih edilmemesi önerilir. Katı yağlar et yemeklerinde kullanılmamalı, etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır. Et kullanılarak yapılan sebze yemekleri ise yağ eklenmeden pişirilmelidir. Mangal yaparken etler ateşten 15 santimetre uzakta tutulmalı ve kömürler kor halini aldıktan sonra pişirilme işlemi gerçekleştirilmelidir. Etin hem içi, hem de dışı iyi pişmiş olmalıdır.

Etin besleyici özelliğinden maksimum oranda yararlanmak ve bağırsak sağlığını düzenlemek için etin yanında çeşitli besin öğelerinin bir arada bulunduğu seçenekler oluşturulmalıdır. Sebzeler, tahıllar ile süt ve süt ürünleri etle birlikte tüketilmesi önerilen sağlıklı besin gruplarıdır.

ETTEKİ DEMİR MİKTARINI ARTIRAN YEŞİL SEBZELER

C vitamininden zengin yeşil yapraklı sebzeler, etin yanına iyi bir tamamlayıcı olacaktır. C vitamini, ette bulunan demirin vücut tarafından emilimini artırır ve vücudun demirden daha çok yararlanmasını sağlar. Bununla birlikte bağırsak düzeni için gerekli posa ve diğer vitamin ile minerallerin alınmasına da yardımcı olur.

Ekmek, pilav ve makarna gibi tahıl grupları başta karbonhidrat olmak üzere; B1, B6, B2 vitaminleri, önemli asitler, doğal lifler ve yağ asitleri, magnezyum, çinko, potasyum gibi mineralleri içerir. Bu nedenle etle birlikte tüketilmesi çok önemlidir.

VİTAMİN DEĞERİ YÜKSEK SÜT VE ÜRÜNLERİ

Protein, kalsiyum, fosfor, B2 ve B12 vitamini olmak üzere birçok besin öğesinden zengin olan süt ve ürünlerinin menüde yer alması önem taşır. Yoğurt, cacık veya ayran iyi bir seçim olacaktır.

Sağlıklı bir bayram için; sabah güne kahvaltı ile başlayın, günde 2-2.5 lt su tüketin, çay ve kahve tüketimini sınırlayın, kavurma ve kırmızı eti öğle yemeğinde; sebze ve kuru baklagilleri ise akşam yemeğinde tercih edin, etlerin çok yağlı kısımlarını yemeyin, hayvanın iç yağlarını yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanmayı, C ve E vitamini içermeyen etin yanında, bu vitaminlerin bulunduğu sebze, salata, taze sıkılmış meyve sularını tüketin, hamurlu tatlı ve çikolata yerine, sütlü ve meyveli tatlıları az porsiyonlarda tüketin, günlük tempolu yürüyüşlere bayramda da devam edin.” 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KURBAN BAYRAMIKronik HastalıklarKalpHipertansiyonDiyabetGastritülser
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