Bazen baş ağrılarının sebebi vücudunuzun yeterince su almamış olmasıdır. Bu nedenle, başınız ağrıyorsa, uzmanlara göre ilk yapmanız gereken şey bol bol su içmek... Yani vücudunuzun su seviyesini yüksek tutun.

Eğer strese bağlı baş ağrınız varsa, yastığınıza bir kaç damla lavanta yağı damlatıp, uyumayı deneyin, bu yöntem işe yarayacaktır.

Lavanta, melisa ve papatya gibi çaylar sinirleri yatıştırır, kasları rahatlatır ve stres nedeniyle oluşan baş ağrısına iyi gelir.

HABER MERKEZİ