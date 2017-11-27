27 Kasım 2017 Pazartesi

Baş ağrısı yaşıyorsanız bol su tüketin!

Çoğu İnsanın en çok şikayet ettiği rahatsızlıklardan biridir baş ağrısı. Peki, ilaç kullanmadan baş ağrısını geçirmenin yolları olduğunu biliyor muydunuz? Baş ağrısıyla mücadele etmek için hemen ilaca sarılmayın. Önce doğal yollar ile baş ağrınızı geçirmeyi deneyin.

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:39
Baş ağrısı yaşıyorsanız bol su tüketin!

  Bazen baş ağrılarının sebebi vücudunuzun yeterince su almamış olmasıdır. Bu nedenle, başınız ağrıyorsa, uzmanlara göre ilk yapmanız gereken şey bol bol su içmek... Yani vücudunuzun su seviyesini yüksek tutun.

Eğer strese bağlı baş ağrınız varsa, yastığınıza bir kaç damla lavanta yağı damlatıp, uyumayı deneyin, bu yöntem işe yarayacaktır.
Lavanta, melisa ve papatya gibi çaylar sinirleri yatıştırır, kasları rahatlatır ve stres nedeniyle oluşan baş ağrısına iyi gelir.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahBaş Ağrısı

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