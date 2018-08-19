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Baş ağrısı şikayetleri neden arttı?

Bugünlerde nöroloji polikliniklerine gelen hastaların birçoğu aynı sorundan muzdarip: Baş ağrısı! Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, “Baş ağrısı en sık görülen ağrı şekillerinden biri. Özellikle de bugünlerde hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak baş ağrısı şikayetiyle gelen hastalarımızın sayısı oldukça arttı” şeklinde konuştu.

Baş ağrısı şikayetleri neden arttı?

Bugünlerde nöroloji polikliniklerine gelen hastaların birçoğu aynı sorundan muzdarip: Baş ağrısı! Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, “Baş ağrısı en sık görülen ağrı şekillerinden biri. Özellikle de bugünlerde hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak baş ağrısı şikayetiyle gelen hastalarımızın sayısı oldukça arttı” şeklinde konuştu.

19 Ağustos 2018 Pazar 11:10
Baş ağrısı şikayetleri neden arttı?

Baş ağrısının nedenleri hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, “Hava sıcaklığındaki artış birçok yönden baş ağrılarını artırabiliyor. Sıcak havalarda ‘vazodilatasyon’ denilen damar genişlemesi oluyor ve bu da ağrıya neden oluyor. Yine sıcaklık artışı tansiyon yükselmelerine neden olabilirken, buna bağlı olarak özellikle ense bölgesinde şiddetli ağrılar hissedilebiliyor. Eğer yeterli sıvı tüketmiyorsak terleme ile vücudumuz sıvı kaybettiğinden, sıvı eksikliğine bağlı baş ağrısı meydana gelebiliyor” dedi

BİLİNÇSİZ KLİMA KULLANIMI

Yaz aylarında klimaya sarılanlara da kötü haber veren Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç , “Sıcaklık artışı neredeyse her girdiğimiz alanda bizi klima kullanımına yönlendiriyor. Ancak dikkat! Klimaya doğrudan maruz kalmak, özellikle kaslarda kasılmaya neden olup baş ve boyun ağrılarına neden olabiliyor. Sıcaklıktaki ve nem oranındaki artış, pek çok kişide uykuya dalma güçlüğüne neden oluyor. Uyku bozukluğu bugünlerde sık yaşanırken, yeterli ve kaliteli olmayan uyku baş ağrısının en sık rastlanan nedenlerinden birini oluşturuyor” ifadelerini kaydetti.

YOĞUN NEM

Nöroloji Uzmanı Dr. Akkılıç, “Yoğun nem vücudumuzda baş ağrısına yol açabilecek birçok sistemi etkileyebilir. Bu konuda günlük rutinimizde bazı noktalara dikkat ederek daha kaliteli bir yaşam elde edebiliriz” dedi.

BU ÖNLEMLERLE BAŞ AĞRISINI ENGELLEYİN!

Güneş ışınlarının yoğun ve dik geldiği 11.00-15.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmayın.
Dışarı çıkarken geniş şapka takın, açık renkli ve pamuk kıyafetler giyin, güneş gözlüğü takın. Bol su ve ayran gibi içeceklerle sıvı eksikliğinin önüne geçin. Çay ve kahve tüketimini gün içinde sınırlandırın. Özellikle uykudan iki saat önce çay ve kahve tüketmeyin. Çünkü içerisinde bulunan tein ve kafein, uykuya dalma ve sürdürme güçlüğüne neden olabilir. Alkol baş ağrısını tetikleyebileceğinden uzak durun. Klimalara doğrudan maruz kalmayın, 24 derecenin altına ayarlamayın. Çok sıcak ortamdan çok soğuk bir ortama hemen geçiş yapmayın, sıcaklığı kademeli olarak düşürün. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Baş AğrısıSağlıkAğrı
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