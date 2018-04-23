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Ballı Sabun Hem Cilt Hem Saç Dostu

Bal, saymakla bitmeyen faydaları ile yüzyıllardır tüketilen ve uzmanlarında sofralardan eksik edilmemesini önerdiği bir besin. Balın yanı sıra sabunu da, faydası ile dikkat çekiyor.

Ballı Sabun Hem Cilt Hem Saç Dostu

Bal, saymakla bitmeyen faydaları ile yüzyıllardır tüketilen ve uzmanlarında sofralardan eksik edilmemesini önerdiği bir besin. Balın yanı sıra sabunu da, faydası ile dikkat çekiyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:00
Ballı Sabun Hem Cilt Hem Saç Dostu

Sabun İmalatçısı Vahap Yılmaz,bal katkılı organik bal sabununun faydaları ve kullanım alanları ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Ballı sabun, kurumuş ciltlere doğal bakım yapar” diyerek kullanımı açısından da talep gördüğünü ifade etti.

CİLDİN DENGESİNİ SAĞLAR

Yılmaz, “Ballı sabun anti-bakteriyel özelliği sayesinde yüzdeki sivilcelerin başta olmak üzere diğer izlerin de iyileşmesini sağlar. Kuru ciltleri nemlendirmesinin yanı sıra yağlı ciltlerdeki fazla yağı da yok edip, cildin dengesini sağlar” şeklinde konuştu.

Ballı sabunun cilt dışında saç için de önemli olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Boyalı saçlar için kullanımı oldukça idealdir. Ayrıca saça parlaklık sağlar” ifadelerini kullandı.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Vahap YılmazBal Sabunu
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