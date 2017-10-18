Balığın mevsiminde tüketildiğinde daha sağlıklı ve doğru tercih olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Olcay Barış, hangi ay hangi balığın lezzetli olduğunu anlatarak taze balığı seçme ve pişirme yöntemlerinden bahsetti.

Kırmızı et ve tavuk etine göre daha az düzeyde yağ ve doymuş yağ içeren balığın, Omega 3’ün yanı sıra kaliteli proteinler, vitaminler ve mineraller yönünden de çok zengin bir besin olduğunu söyleyen Diyetisyen Olcay Barış, balığın folik asit, fosfor, kalsiyum, iyot ve selenyum gibi mineraller içeriğiyle de çok zengin bir besin ve iyi bir protein kaynağı olduğunu belirterek, “B grubu vitaminlerden tiamin (B1), niasin (B3), pridoksin (B6), B12 ve yağda eriyen vitaminlerden A ve D’nin iyi kaynakları olarak kabul edilen balığın 100 gramı, özellikle A vitamini gereksiniminin yüzde 10-15’ini karşılıyor” şeklinde konuştu. Taze balık tercihine de değinen Barış, balığın nasıl yapılması gerektiği ve pişirme yöntemleriyle ilgili şunları söyledi:

MEVSİMİNDE BALIK TÜKETİMİ ÖNEMLİ

“Balık, vitamin, mineral bakımından oldukça zengin bir gıda olmakla birlikte beynin kullandığı Omega yağ asitlerince de çok zengindir ve en önemlisi de mevsiminde balık tüketmektir. Örnek vermek gerekirse, kış mevsiminin dışında tüketilen hamsi ve palamut, yaz aylarında tüketilen lüfer ve kefalden çok da bir şifa beklemek doğru değildir. Bunun yerine, kış bitimine doğru yiyebileceğimiz bir kalkan, ilkbahar mevsiminde yenecek levrek ve mezgit, yaz mevsimi sonuna doğru yiyebileceğimiz çipura bizim için çok daha sağlıklı ve doğru bir tercih olacaktır.”

İSTAVRİT ÇOK LEZZETLİ VE SAĞLIKLI

Bunların yanı sıra hangi ayda hangi balık türünün tüketileceğine de vurgulayan Barış, “Ocak ayının en lezzetli balıkları uskumru, lüfer, palamut ve istavrittir. Çinekop, tekir, kefal, kırlangıç Ocak ayında en bol dönemini yaşayan balıklardır. Şubat ayı, kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Yine tekir, gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, levrek Şubat ayında lezzetlidir. Gümüş, izmarit, mezgit, kalkan, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın balıkları ise, Mart ayının lezzetli ve bol bulunan balıklarındandır. Gümüş, izmarit, kalkan, mersin, barbun, levrek, kefal, kaya balığı lezzetlidir. Nisan ayında en fazla avlanan balıklar kalkan, levrek, mercandır. Gümüş, izmarit, mercan, mersin, mezgit, levrek, kaya balığı Mayıs ayında en lezzetli balıklardır. Mayıs ayı deniz canlıları ve balıklar açısından çok zengin çeşitlilik gösteren bir aydır. Barbun, istakoz, levrek, tekir, dil balığı, pavurya, kılıç, kırlangıç, karides, iskorpit Mayıs ayında lezzetle tüketilebilir. Son olarak da Haziran ve Temmuz ayında da mercan, akya, kaya balığı, mersin, orkinos, orfoz, sardalya, çinekop, sarıağız, trança, sinarit bu aylarda tüketilebilen en lezzetli balıklarıdır. İstavrit çok lezzetlidir. Aynı şekilde çinekop Ağustos ayında da lezzetli ve tüketilebilen balıktır. Eylül ayında ise, kılıç ve sardalya balıkları hala lezzetlidir. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbun, çinekop, çipura, uskumru, kılıç ve kırlangıç Eylül ayında da çok bol avlanır” sözlerini kaydetti.

KASIM VE ARALIK LÜFER ZAMANI

Ekim ayı balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça çok lezzetlidir. Palamutun en lezzetli zamanıdır. Kasım ayı ise, lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan, yayın lezzetlidir. Kasım ve Aralık ayları ise, lüferin en lezzetli zamanıdır. Kasım ayı torik akışının da en yoğun olduğu zamandır. Aralık ayı da uskumru, lüfer, palamut, torik lezzetlidir. Tekir, bolca avlanır ve hamsinin de tam lezzetli olduğu zamandır.

TAZE BALIĞIN GÖZÜ DIŞA DOĞRU BOMBELİDİR

“Balık avlandıktan kısa bir süre sonra tazeliğini kaybeder, bu yüzden balık alınırken tazeliğine çok dikkat edilmelidir. Taze balığın göz bebekleri dışa doğru bombelidir, bayat balığın göz bebekleri ise çökmüş donuk ve mattır. Balığın tazeliğini koruyan soğuk hava depoları olsa da bu özelliklere dikkat etmek gerekir.”

Dr. Barış, taze balığın üzerine elinizi bastırıp çektiğinizde bir iz oluşmayacağını, fakat bayat balığın üzerine elinizi bastırıp çektiğinizde iz kalacağını da söyledi.

BALIĞI PİŞİRİRKEN DİKKAT!

“İçeriğindeki sağlıklı yağların bozulmaması ve fazla yağ tüketiminden kaçınmak için balığı yağda kızartmak yerine, haftada en az iki kez fırında, ızgara veya buğulama olarak tüketmeyi ihmal etmeyin” ifadelerini kullanan Barış, “Çok üzücü ama yılda kişi başında sadece 8 kilogram balık tükettiğimizi biliyor muydunuz? Haftada en az 2 gün mevsiminde balık tüketmeye dikkat edelim” açıklamalarını yaptı.

HABER MERKEZİ