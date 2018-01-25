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BAL VE BİLİNMEYENLERİ!

Günümüzde birçok hastalık yaygınlaşmış bir halde kendini gösteriyor. Özellikle de doğal ürünleri tüketmeyişimiz bu konuda etkisini belli ediyor. Doğal ürün denildiğinde çoğu kişinin sevdiği fakat sahtesi ve içerisine katkı maddesi ilave edilmiş bal akla geliyor. Gelmiş geçmiş en mucizevi gıda olan bal birçok derde de deva oluyor.

BAL VE BİLİNMEYENLERİ!

Günümüzde birçok hastalık yaygınlaşmış bir halde kendini gösteriyor. Özellikle de doğal ürünleri tüketmeyişimiz bu konuda etkisini belli ediyor. Doğal ürün denildiğinde çoğu kişinin sevdiği fakat sahtesi ve içerisine katkı maddesi ilave edilmiş bal akla geliyor. Gelmiş geçmiş en mucizevi gıda olan bal birçok derde de deva oluyor.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 12:02
BAL VE BİLİNMEYENLERİ!

Emekli öğretmen ve şu anda da Hekimhan'da arıcılık yapan Ali Çıplak, "Arı tam bir şifa deposu" dedi. Arı ve faydalarından bahseden Çıplak, doğal ve doğal olmayan arı ayrımına da değindi.
Hekimhan merkezde Haziran ayının 20'sine kadar, Haziran'ın 20'sinden sonra da Sivas'a yakın yüksek yaylalarında bal elde ettiğini söyleyen Ali Çıplak, "Envai çeşit çiçeklerden arıların bal elde etmesi muhteşem bir olay. Kekikten ardıca, ışkından kızılağaca kadar birçok çeşit ağaç ve çiçekten oluşuyor" diye konuştu.

BALI 3 ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ

Balı üç şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Çıplak, "Bir kara kovan ikincisi süzme diğeri de petek bal. Kara kovana hiçbir şekilde karışmıyoruz. Her şeyi arı yapıyor. Arı onu işliyor ve balla dolduruyor" ifadelerini kullandı.

Çıplak, "İyi balı, yerken ve renginden anlıyorsun. İyi bal yenildiğinde ağza şeker gelmez. Ve doğal balın rengi süt beyaz olmaz. Bal çiçeğin rengini alır. Sarı ve sarıya yakın sarımtırak olur" şeklinde konuştu.

Balın şekerlenebileceğine de değinen Çıplak, "Ancak çok kısa sürede şekerlenme söz konusu değil. Bal kurtlanabilir bunu önlemek için balı derin dondurucuda muhafaza etmeliyiz. Bal şoklanmışsa nereye koyarsan koy bir şey olmaz. Ancak şoklanmamış ise derin dondurucuda saklanmalıdır" açıklamalarını yaptı.

Özellikle de kış aylarında bulunduğumuz bugünlerde balın gribe, öksürüğe çok iyi geldiğini söyleyen Çıplak şunları kaydetti:

BAL DA, İĞNESİ DE ŞİFA DEPOSU

"Gribin yaygın olduğu bu havalarda bal yemek hemen boğaza iyi gelerek gribi önlüyor. Yine boğazı yumuşatıyor ve öksürüğü kesiyor. Yine bal gibi balın iğnesi de tam bir şifa deposu. Bir kişiyi arı soktuğu takdirde insan vücuduna giren iğnesi alerjilere karşı birebir koruma sağlıyor."

Ali Çıplak, doğal balın şu an piyasada olduğu gibi 15-20 liraya satılmayacağını, vatandaşın bal fiyatından da doğal mı değil mi diye ayırt edilebileceklerini söyledi. Ayrıca kış aylarında kar yağışının yeterli olmamasının bal oluşumunu olumsuz etkilediğini de ifade etti. busabahmalatya.com 

SELAHATTİN BAYRAK

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