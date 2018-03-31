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BAHARIN TETİKLEDİĞİ HASTALIKLARA DİKKAT!

Kışın bitmesiyle zincirlerini kıran doğa bütün renkleriyle kendini göstermeye başladı. Geçiş dönemi olan bu ayda değişikliklere ayak uydurulamadığında mevsime özgü hastalıklar da kendini gösteriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, “Bir geçiş dönemi olan bu zamanda değişikliklere ayak uyduramadığımızda birçok bedensel ve ruhsal problemler yaşıyoruz” diyerek önerilerde bulundu.

BAHARIN TETİKLEDİĞİ HASTALIKLARA DİKKAT!

Kışın bitmesiyle zincirlerini kıran doğa bütün renkleriyle kendini göstermeye başladı. Geçiş dönemi olan bu ayda değişikliklere ayak uydurulamadığında mevsime özgü hastalıklar da kendini gösteriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, “Bir geçiş dönemi olan bu zamanda değişikliklere ayak uyduramadığımızda birçok bedensel ve ruhsal problemler yaşıyoruz” diyerek önerilerde bulundu.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:03
BAHARIN TETİKLEDİĞİ HASTALIKLARA DİKKAT!

Dr. Murrja, “Baharın gelişiyle tam ‘kış griplerinden kurtulduk’ derken bu kez de havaların değişkenliği nedeniyle bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu diğer virüslerin yaptığı üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına maruz kalıyoruz” dedi.

Korunma yollarından bahseden Murrja, Enfeksiyonlardan korunmak için ilk yapmamız gereken sağlıklı ve dengeli beslenmek, hasta kişilerle teması önlemek… Enfeksiyonların çoğu el ve ağız yoluyla bulaştığından ellerinizi gerektiği sıklıkta sabunla yıkayın. Bulunduğunuz ortamı düzenli havalandırın. Spor ve güneş ışınlarından yararlanmak hastalıklardan korunmak için önemli unsurlar olduğundan, en azından haftada 3 gün yarım saat tempolu yürüyün” diye konuştu.

ASTIM

“Baharla birlikte polenler alerjik yapıdaki kişilerde hapşırık, burun akıntısı, nezle, nefes darlığı gibi şikayetlere yol açıyor” diyen Murrja şunları söyledi:

“Korunma yolları: Astımlı hastalar bahar aylarında sık atak geçirme riskiyle karşı karşıya kaldığından bu hastalarda ilaç tedavisinin yeniden düzenlenmesi gerekebiliyor. Önlem olarak sabah saatlerinde dışarıya çıkmamaya dikkat edilmeli, pencereler kapalı tutulmalı, evin havalandırılması polenlerin azaldığı geç saatlere bırakılmalı. Akşam eve dönüldüğünde kıyafetlerin değiştirilmesi ve duş alınması gerektiği unutulmamalı.”

BAHAR YORGUNLUĞU

Dr. EdvinMurrja, “Bahar ile birlikte halsizlik, yorgunluk, uyku hali, eklem ağrıları gibi şikayetlere sık rastlanmakta. Hormonal sistemler ve metabolizmadaki değişikliklerle birlikte kişinin ruhsal yapısı da etkilenmekte. Işık, ısı, renk gibi doğadaki değişiklikler pozitif yönde etki etmesi beklenir ancak uyum sağlanamadığında negatif etkisi kaçınılmazdır. Ancak alacağınız bazı önlemlerle bahar yorgunluğuna karşı koyabilirsiniz. Bu tedbirlere rağmen geçmez ise altta başka bir neden yatabileceği için uzmana görünmekte fayda var.Bahar yorgunluğunu önlemek için özellikle 2-3 litre su tüketimi, yeterli vitamin, mineral ve antioksidan içeren dengeli beslenme önemli. Bu dönemde yürüyüş, koşu, yüzme gibi düzenli egzersiz yapmalı, yeterli uyku, çalışma/dinlenme aralıkları ve ısı değişimlerine dikkat edilmeli. Sigara, kafein ve alkolden kaçınmalı” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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EdvinMurrjaAstımBahar YorgunluğuBusabahmalatya
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