Bahar Temizliğinde Deterjan Kullanımına Dikkat

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada,bu dönemde yaşanabilecek kazaları önlemek, tüketicilerin sağlık ve güvenliklerini korumak adına, tüketiciler tarafından bu ürünleri satın alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususların bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geniş bir kullanım alanı bulunan ve tüketicilerimiz tarafından yoğunlukla kullanılan deterjan, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi temizlik amaçlı kullanılan ürünlerin yanlış kullanımları sonucunda, özellikle farklı maddelerin birbirine karıştırılarak solunması ölümcül kazalar ortaya çıkabilmektedir.Tüketicilerimizin temizlik ürünü satın alırken mutlaka orijinal ambalajında bulunan ürünleri tercih etmeleri ve kullanım sırasında ambalaj üzerinde yer alan uyarıları okumaları sağlık ve güvenlikleri açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca; etiketinde veya ambalajında üretici, ithalatçı bilgileri bulunmayan ürünleri satın almamaları gerekmektedir. Söz konusu ürünlerde, aşağıda yer alan uyarılara tüketicilerimiz dikkat etmeleri ve ürünleri bu uyarılar çerçevesinde kullanmaları gerekmektedir.

DETERJANLARDA;

Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Çamaşırlarınızı ve bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız. (elde yıkama için olan deterjanlarda)Cildi korumak amacıyla ellerin deterjanla uzun süre temasından kaçınınız. (elde yıkama için olan deterjanlarda)El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.Çocuklardan uzak tutunuz.Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.Çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç çözücü, lavabo açıcı gibi ürünlerde; kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.Kullanırken eldiven giyiniz.Çocuklardan uzak tutunuz.Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız.Gıda maddelerinden uzak tutunuz.Ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz.Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız.

HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERDE (ODA, ARABA KOKULARI);

Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Çocuklardan uzak tutunuz. Hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanmayınız.Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz. Alerjiye sebep olabilir.

Diğer taraftan; halı yıkama firmalarınca kullanılan malzemeler de Bakanlığımızca denetlenmekte olup, tüketicilerimizin de ilgili mevzuata uygun temizlik ürünleri kullanan işletmeleri tercih etmesi büyük önem arz etmektedir.”busabahmalatya.com