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BAHAR AYLARINDA BİPOLAR BOZUKLUĞA DİKKAT!

‘İki uçlu mizaç bozukluğu’ olarak da bilinen bipolar bozukluk, 20’li yaşlarda başlıyor. Bipolar bozukluğun özellikle bahar aylarında atak gösterebileceğini ifade eden uzmanlar, askerlik gibi stresli dönemlerde, gebelik ve lohusalık gibi özel durumlarda tetiklenebileceğine de dikkat çekiyor.

BAHAR AYLARINDA BİPOLAR BOZUKLUĞA DİKKAT!

‘İki uçlu mizaç bozukluğu’ olarak da bilinen bipolar bozukluk, 20’li yaşlarda başlıyor. Bipolar bozukluğun özellikle bahar aylarında atak gösterebileceğini ifade eden uzmanlar, askerlik gibi stresli dönemlerde, gebelik ve lohusalık gibi özel durumlarda tetiklenebileceğine de dikkat çekiyor.

30 Mart 2018 Cuma 08:15
BAHAR AYLARINDA BİPOLAR BOZUKLUĞA DİKKAT!

30 Mart Dünya Bipolar Günü, kendisinin de bipolar bozukluğu olduğu kabul edilen ünlü ressam Vincent Van Gogh’un doğum gününde kutlanıyor. Dünya Bipolar Günü’nde hastalık konusunda toplumsal duyarlılığı, bilgiyi ve eğitimi artıracak faaliyetler aracılığı ile tüm dünyada farkındalık yaratmak ve toplumsal damgalamayı ortadan kaldırmaya yardımcı olmak amaçlanıyor.Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. üyesi Emre Tolun Arıcı, bipolar bozukluğun manik-depresif hastalık, iki uçlu mizaç bozukluğu olarak da bilinen önemli bir psikiyatrik bozukluk olduğunu söyledi.

Arıcı, ‘Mani/Hipomani’, ‘Depresyon’ ve ‘Karma’ gibi çeşitli dönemleri kapsayan duygudurum atakları ile karakterize olan hastalığın depresyon döneminde; çökkünlük, mutsuzluk, hayattan keyif alamama, değersizlik düşünceleri, karamsarlık, konsantrasyon güçlüğü, halsizlik, vücut ağrıları, uyku, iştah değişiklikleri, intihar düşünceleri gibi belirtilerin ortaya çıktığını söyledi.

Mani/Hipomani döneminde ise taşkınlık, özgüvende abartılı artış, sinirlilik, konuşmada artış, fikir uçuşmaları, dikkatin çabuk dağılması, aşırı hareketlilik, çok para harcama, uygunsuz davranışların ortaya çıktığını ifade eden Arıcı, “Kolay risk alma, uyuyamama, yemek yeme ihtiyacında azalma, kavgacılık gibi işlevselliği belirgin bozan atak dönemleridir” dedi.

HASTALIK ATAKLARLA SEYREDİYOR

Depresyon ve mani belirtilerinin bazılarının bir arada olmasına da karma dönem denildiğini belirten Arıcı, “Hastalık ataklarla seyreder, atakların süresi ve şiddeti kişiden kişiye ya da yıllar içinde değişebilir. Ataklar çoğunlukla tamamen iyileşir fakat bazı kişilerde kalıntı belirtiler denilen bazı semptomlar devam edebilir” uyarısında bulundu.

Bipolar bozukluğun 20’li yaşlarda başladığını, genel olarak görülme sıklığının yüzde 1-2 civarında olduğunu ifade eden Arıcı, “Kadın ve erkekte bu sıklık benzerdir. Birinci derece akrabalarında hastalık olan kişilerde bu oran yaklaşık yüzde 8-9’lara çıkmaktadır. Hastalıkta genetik yatkınlık çok önemlidir, öyle ki tek yumurta ikizlerinde bu oran yüzde 45-75’lere varabilmektedir” diye konuştu.

Bipolar bozukluk tedavisinin atak tedavileri ve koruyucu tedavi olarak ikiye ayrıldığını belirten Arıcı, “Atak tedavileri o sırada geçirilen depresyon/mani/karma döneme göre değişmektedir. Tedavi atağın şiddetine göre yatarak ya da ayaktan olabilmektedir” diyerek,tedavide kullanılan çeşitli ilaçlar olduğu gibi ek yöntemlere de başvurulabildiğini ifade etti.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 29.03.2018 22:13
Anahtar Kelimeler:
Bipolar Bozukluğu30 Mart Dünya Bipolar Günü
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