Beslenme Danışmanı Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, “Bağışıklık sistemi, vücudun virüsler ve zararlı bakterilerin sebep olduğu enfeksiyon ve hastalıklara karşı doğal koruyucusudur. Bağışıklık sistemi yetersiz olduğunda, sağlıklı dokular ve enfekte olmuş dokular arasında ayrım yapamaz ve dolayısıyla işlevini yerine getirc1emez. Bunun için bağışıklık sistemini doğal olarak güçlendirmek gerekir” dedi.

Bağışıklık sistemini nelerin zayıflattığına dikkat çeken diyetisyen Özcan şözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlıklı olabilmek için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekir. Bağışıklık sisteminin gelişmesi için ise bebeklik döneminden itibaren yaşamın her döneminde önemli olan bazı noktalar dikkat edilmesi gerekir. Ancak hava kirliliği, dengesiz ve kötü beslenme, yoğun stres, mevsim değişiklikleri sigara, kimyasallar, genel hijyen kurallarının yerine getirilmemesi, aşırı kilo, kalitesiz uyku gibi sebepler bağışıklık sistemini zayıflatabilmektedir.”

BU UYARILARA KULAK VERİN

Diyetisyen Özcan, sözlerine son verirken bazı uyarı ve tavsiyelerde de bulundu. Nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Özcan, “Bağışıklık sisteminizi desteklemek için; Beslenme planınızda sıklıkla soğan ve sarımsağa yer verin. Kendinize doğal bir antibiyotik yapmak isterseniz; 2 litre saf limon suyuna ezilen 40 diş sarımsağı ezerek ekleyin ve bu karışımı kavanoza koyun, karanlıkta 1 ay bekletin. Bir ay sonra her sabah ya da akşam yarım çay bardağı içebilirsiniz. Taze sıkılmış sebze suları tüketebilirsiniz. Taze sebze suları, vücutta birikmiş olan ağır metal ve toksin atıklarını temizler. Düzenli yeşil sebze tüketin. Soğuk pres yağlar, zeytinyağı, balık yağları, kabuklu yemiş ve tohum yağları tüketin. Tüm aşı ve hijyeni sağlanan bir evcil hayvanı beslemek, çocuğunuzun da bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacak. Egzersiz hayatınızın bir parçası olmalıdır. Fiziksel yapınıza uygun olarak düzenli olarak egzersiz yapın. Egzersizlerinizi yaparken bol oksijenli bir havayı tercih edin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için mümkün olduğunca havuz yerine göl, nehir, deniz gibi doğal temiz sularda yüzün” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ