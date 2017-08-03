Bu anlamda konuyla ilgili konuşan Dr. Jonathan Efron, kolon kanserine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Jonathan Efron, “Kolon kanserinde söz konusu belirtilerin kolaylıkla gözden kaçması mümkün olabilir. Bağırsak hareketleriniz hakkında doktorunuzla oturup konuşmak hayatınızı kurtarabilir. En yaygın işaret ve belirtiler rektal kanama (ağrısız olabilir), ishal ve kabızlıktır. Ancak kolon ve rektal kanserleri asıl korkutucu kılan çoğunlukla herhangi bir belirti göstermemeleri. Tanı ve tedavide yeni gelişmeler yüz güldürüyor. Özellikle de genetik testler yol gösterici oluyor. Kolorektal kanserli hastaların neredeyse tamamı artık genetik testlere tabi tutuluyor. Bu sayede hastadaki spesifik gen bozukluklarına bakılıp, hastanın genetik yapısına göre ilaç tedavisi planlanıyor” dedi.

50 YAŞ ÜZERİNDEKİLER DİKKAT!

Dr. Jonathan Efron herkesin bağırsak kanserine yakalanabildiğini, ancak 50 yaşın üzerinde bu riskin ciddi oranda arttığını belirterek, “50 yaşını aşmış bireylerin parmakla rektal muayene ve kolonoskopi yaptırması, aynı zamanda radyolojik testler ile kanser öncesi ya da kanser durumlarının incelenmesi tavsiye edilir. Eğer yakın akrabalardan birinde (anne, baba ya da kardeş gibi) kolorektal kanser öyküsü varsa testler daha erken de yapılabilir. Bu tarz taramalar önemlidir çünkü genelde kanserler prekanseröz lezyonlardan gelişir ve eğer erken bir safhada tespit edilirlerse hemen alınabilirler” açıklamasında bulundu.

HASTANIN İYİLEŞME SÜRESİ HER YIL KISALIYOR

Günümüzde teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Dr. Efron “Her iki ya da üç yılda bir büyük kesi alanları açmadan bu karmaşık cerrahileri daha kolay bir şekilde yapmayı mümkün kılacak yeni aletler piyasaya çıkıyor. Bu sayede hastanın iyileşme süresi de kısalıyor. Geçtiğimiz 10 yıl içinde kolorektal kanser hastalarının tedavisinde hekimlerin elini güçlendiren pek çok önemli gelişme hayata geçirildi ve bu da hastaların yaşam kalitesine çok olumlu yansıdı. Erken teşhis hayati önemini koruyor. Bağırsak hareketlerinizle ilgili o konuşmayı doktorunuzla yapmak ve tavsiye edilen taramaları yaptırmak gerçekten de girilecek zahmete değer” dedi.

KOLON KANSERİ BİR KUŞAK ATLIYOR

Kolon kanseri ile ilgili konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar ise, “Birinci derece akrabasında kolon kanseri bulunanlar, özellikle bu hastalar 45 yaşın altındaysa, kuşak atlayarak biri diğerinin birinci derece akrabasıysa ve üç kişide bulunursa kolon kanseri bakımından ciddi bir risk grubu oluşturur. Özellikle sigara içimi ve beslenme şeklinin de kanserin görülme sıklığında etkili oluyor. Kolon kanseri oluştuktan sonra hastalığın evresine göre hastaya farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor. Biz ne yaparsak yapalım tümör biraz büyükse ve bağırsak kalın duvarının dışına çıkmışsa, orada lenf bezlerini büyütmüşse, iki ciddi sorun bizi bekler: Biri, kanserin hastanın karaciğer, kemik, akciğer gibi organlarına geçmesi, diğeri ise, hastalığın olduğu yerde devam etmesi. Bu sebeple hastalığın evresinin çok iyi bir şekilde belirlenmesi gerekiyor“ diye konuştu.

Dr. Ağalar tedavi sürecini de şöyle anlattı:

“Işın tedavisinin iki tipi var: Biri geleneksel olarak 5 ila 5 buçuk hafta süren uzun süreli ışın tedavisi, ki bu sürede hastalar aynı zamanda ilaç tedavisi de alıyorlar. Sonrasında hastayı, 5 buçuk ila 12. haftaya kadar bekleyip ameliyat ediyoruz. Diğeri de 5 günlük ışın tedavisi. Bu tedaviden sonra 2 ila 3 gün içinde hastayı ameliyat ediyoruz. Işın tedavisi, tümörün küçülmesine, ışın tedavisinden önce mutlaka torbalı ameliyat gereksinimi olan hastayı torbasız ameliyat haline döndürmeye ve hastanın bağırsak fonksiyonlarını normal yoldan gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.”

ROBOTİK CERRAHİ REKTUM KANSERİ TEDAVİSİNDE AVANTAJ SAĞLIYOR

Yaklaşık 30 yıldır rektum kanseri tedavisinde altın standart kabul edilen ve minimalist yöntemlerle de uygulanan mezorektal eksizyon adı verilen cerrahinin daha da geliştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Ağalar, bu ameliyatların ilerlemesinde laparoskopik (kapalı) veya robotik yöntemin katkısı olduğunu söyleyerek, “Robotik cerrahinin genel cerrahi alanında en avantaj sağladığı hastalık rektum kanseri. Robotik cerrahinin büyük ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme, yüksek hareket kabiliyeti ve elimizdeki titremeleri sıfıra indirmesi gibi sağladığı avantajlar ameliyatta ve ameliyat sonrasında hasta açısından ciddi bir konfor sağlıyor; ameliyattaki kanama miktarı ve ameliyattan sonraki ağrı azalıyor, ameliyattan sonra işe dönüş süresi kısalıyor, taburculuk daha erken oluyor, bağırsak fonksiyonları ise çok erken dönüyor” açıklamasında bulundu.

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