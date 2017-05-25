Ramazan ayında hastanelerin acil servislerinde en çok karşılaşılan problemleri Acil Servis Hekimi Dr. Serdar Çifçili anlattı…

RAMAZAN’DA HANGİ HASTALIKLAR GÖRÜLEBİLİR?

Tüm kronik hastalığı olan kişilerde hastalık belirtilerinin ağırlaşması, hipertansiyon hastalarında metabolizmanın yavaşlamasına bağlı olarak tansiyon yükselmesi, yanlış beslenmeye dayalı ülser ve gastritlerin kötüleşmesi, şeker hastalarında su kaybı, kan şekeri düşmesine bağlı olarak bayılma ve halsizlik, yaşlılarda sıvı kaybının sonucu oluşabilecek üre yükselmesinin yarattığı bulantı ve kusma, kan şekeri düşüklüğüne ya da gıda ile tetiklenen migrene bağlı şiddetli baş ağrıları, hassas ülser ya da gastriti olan hastalarda mide yanmaları, karın ağrısı ve şişkinlik, mikrobik ishali ya da besin zehirlenmesi olan hastalarda elektrolit ve sıvı dengesinin bozulmasının yarattığı genel durum bozukluğu belirtileri, bunun yanında özellikle iftarda dengesiz ve hızlı yemeye bağlı olarak oluşan mide-barsak rahatsızlıkları Ramazan ayında hastane acil servislerinde en sık görülen hastalık ve şikayetler olarak belirtiliyor.



















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