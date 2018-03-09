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AZ İŞLEM ÇOK FAYDA: BEYAZ ÇAY

Çay yüzyıllar boyunca ilaç olarak kullanılmıştır. Dünyada ve özellikle de Çin’de yaygın olarak kullanılan bu ilaç, günümüzde de modern bilimin sağlık açısından faydalarını ispatlaması ile tekrar ülke gündemimize oturdu. Yeşil çay, siyah çay ve oolong çayından sonra çok önemli özellikleri keşfedilen diğer bir çay türü ise beyaz çaydır. Beyaz çay, siyah ve yeşil çay gibi faydalıdır fakat beyaz çay diğer çaylara göre çok az işlemden geçirildiği için faydasını artırır.

AZ İŞLEM ÇOK FAYDA: BEYAZ ÇAY

Çay yüzyıllar boyunca ilaç olarak kullanılmıştır. Dünyada ve özellikle de Çin’de yaygın olarak kullanılan bu ilaç, günümüzde de modern bilimin sağlık açısından faydalarını ispatlaması ile tekrar ülke gündemimize oturdu. Yeşil çay, siyah çay ve oolong çayından sonra çok önemli özellikleri keşfedilen diğer bir çay türü ise beyaz çaydır. Beyaz çay, siyah ve yeşil çay gibi faydalıdır fakat beyaz çay diğer çaylara göre çok az işlemden geçirildiği için faydasını artırır.

busabahh
busabahh
09 Mart 2018 Cuma 10:12
AZ İŞLEM ÇOK FAYDA: BEYAZ ÇAY

Beyaz çay ve faydalarından bahseden Kimyacı Aktar Çetin Fırat, “Beyaz çayın düşük kafein oranına sahip olması ve hastalıkla mücadele özelliği birleştiğinde ortaya mükemmel sonuçlar çıkmaktadır” dedi.

“İster yeşil çay isterse de siyah çay olsun tüm çay ürünleri ‘Cameliasinensis’ adı verilen bitkiden elde edilir. Beyaz çayın elde edilmesinde bitkinin tomurcuk ve yaprakları kullanılır ve hastalıklar ile mücadele eden etken maddelerinin korunabilmesi amacıyla çok az işlemden geçirilir. Toplanan tomurcuk ve tomurcuk durumundaki üst yapraklar buharlanır ve fırınlanır daha sonra ise kurutulur” şeklinde ifadelerde bulunan Fırat, beyaz çayın nasıl demlendiği hakkında şu tarifi verdi:

“Beyaz çayı bir demlikte bilinen diğer çaylar gibi demleyebilirsiniz. İster yapraklarını isterseniz piyasadan satın aldığınız beyaz çayı kullanabilirsiniz. Bir fincan beyaz çay için 1-2 çay kaşığı kullanmanız ya da 5-6 çay yaprağı kullanmanız idealdir.”

KANSERLİ HÜCRELERE ETKİLİ

Beyaz çayın, prostat ve kolon kanseri gibi pek çok kansere karşı derin bir güç olabileceğini söyleyen Fırat,“Japonya’da sürdürülen çalışmalarda beyaz çayda bulunan ‘JP53’ adı verilen etken maddenin kanserli hücrelere karşı çok etkili olduğu, yok ettiği ve ilaç üretme çalışmalarında kullanılacağı belirtiliyor. Yapışan çalışmalar beyaz çayın kanı incelttiği ve ‘arter’ adı verilen atardamarların işlevini geliştirdiği gösterilmiştir. Yüksek tansiyonu düşürüyor olması sağlıklı ve güçlü kan damarlarına sahip olunmasını ve ayrıca inme gibi ölümcül olabilen sağlık sorunlarına karşı kardiyovasküler sistemi korur.İyi bir kalp koruyucusu olan beyaz çay hem kan inceltme hem de kötü kolesterolü düşürmesi özelliğinden dolayı kalp dostudur. Beyaz çay bakteri ve virüslerin doğal katilidir. İçerisinde bulunan çok fazla antioksidanlar hastalığa neden olan çeşitli işgalcilere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir” açıklamalarını yaptı.

Fırat, “Doğadan gelen beyaz çay günde bir fincan en fazla iki fincan tüketilmelidir” dedi. HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
ÇayBeyaz çayKimyacı Aktar Çetin Fırat
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