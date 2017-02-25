25 Şubat 2017 Cumartesi

Ayşe Tüter, kadınlarla buluştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi ünlü Gurme Ayşe Tüter’i bayanlarla buluşturdu. “Ayşe Tüter’le Mutfak Sohbeti” programında, özellikle yöresel yemek tarifleri üzerinde duruldu.

25 Şubat 2017 Cumartesi 10:06
Ayşe Tüter, kadınlarla buluştu

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen söyleşi programı ilgi gördü. Programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Zehra Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın eşi SadiyeKahtalı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Aile ve Sosyal İşler Şube Müdürü Gülay Zengin ile çok sayıda Kadın Kültür Merkezi gönüllüsü katıldı.

MALATYA’DA OLMAKTAN MEMNUN KALDI
  Söyleşi programını yöneten Kadın Kültür ve Spor Merkezi Koordinatörü Esra Altaş, böylesine özel bir merkezi bayanların hizmetine sunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a bayanların sürekli olarak teşekkürlerini ifade ettiklerini belirtti. Daha sonra söyleşiye geçildi. Söyleşide, Malatya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayşe Tüter, ilk defa Malatya’ya geldiğini belirterek, “Çok beğendim Malatya’yı. İnsanları da çok tatlı, esnafınız da çok güleryüzlü. Allah, hepinize sağlıklı güzel yaşamlar nasip etsin” dedi.

ÇOCUKLAR SAĞLIKLI BÜYÜSÜN
  Senelerce TV programları yaptığını anlatan Tüter, “Kitapta yazdım. Bütün isteğim yöresel yemeklerimizi; annelerimizin, anneannelerimizin unutulmuş reçetelerini gün yüzüne çıkartıp yeni nesillere aktarmak. Çünkü geçmişi olmayanın geleceği olamaz. Her zaman Türk Mutfağından ve yöresel mutfaktan yanayım. Bana hep soruyorlar, niye dünya mutfağı yapmıyorsun? Bizim ülkemizde o kadar güzel yemekler var ki derya gibi. Niye bizim yemeklerimiz dururken, dünya mutfağı yapayım? Gençlerimizin çocuklarını sağlıklı büyütebilmeleri için bunları öğrenmelerini istiyorum” diye konuştu.

Ayşe Tüter, program sırasında dinleyicilerin sorularını da yanıtlayarak, çeşitli yemek tarifleri verdi.

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