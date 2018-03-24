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AYAK VE TIRNAK BAKIMINDA ÇAY AĞACI SABUNU

Sabun hepimiz için vazgeçilmez temizlik ürünlerinden birisidir. Sabunu cazip kılan şey ise diğer temizleyicilere göre daha saf olmasıdır. Birçok sabun çeşidi var ve hepsinin ayrı ayrı kullanım özellikleri ve faydası bulunuyor. Bu sabun çeşitlerinden biri de çay ağacı. Bu sabunun özellikle ayak bakımı ve tırnak mantarı için etkisi olduğu biliniyor.

AYAK VE TIRNAK BAKIMINDA ÇAY AĞACI SABUNU

Sabun hepimiz için vazgeçilmez temizlik ürünlerinden birisidir. Sabunu cazip kılan şey ise diğer temizleyicilere göre daha saf olmasıdır. Birçok sabun çeşidi var ve hepsinin ayrı ayrı kullanım özellikleri ve faydası bulunuyor. Bu sabun çeşitlerinden biri de çay ağacı. Bu sabunun özellikle ayak bakımı ve tırnak mantarı için etkisi olduğu biliniyor.

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 10:28
AYAK VE TIRNAK BAKIMINDA ÇAY AĞACI SABUNU

Öncelikle en önemli kriter sabunun PH değeri olmalıdır. Çünkü insan derisi hafif asidik karakterdedir ve bu sebeple kullanılan sabunun PH değerlerinin, insan derisinin ideal PH seviyesi olan 4,5-5,5 arasında olması gerekmektedir. Bu sebeple kullanılan sabunun PH değerinin 5,5 ve daha düşük olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Ayak bakımı ve tırnak mantarı içinçay ağacı sabunu önerilirken, bu sabunu daha yakından tanıyalım.Dünyada Avustralya bölgesinde yetiştirilen ‘melaleuca alternifolia’ isminde olan ağacın yapraklarından damıtılmak suretiyle elde edilen çay ağacı yağından, çay ağacı sabunu elde edilir.

ÇAY AĞACI YAĞINDAN ELDE EDİLİR

Avustralya'da çok uzun zamandır çay ağacı yağından üretilen çay ağacı sabunu cilt sorunlarının tedavisinde kullanılıyor. Avustralya’dan sonra da ülkemizde de kullanılmaya başlayan bu sabun genellikle sivilceli ciltlerin problemlerini gidermek amaçlı tercih ediliyor.

Sabun İmalatçısı Ümit Yılmaz da çay ağacı sabunu ile ilgili çeşitli bilgiler paylaştı. Yılmaz, “Çay ağacı sabunu alırken güvenilir, sertifikalı ve izinli markalar tercih etmeye özen gösterin. Genelde çay ağacı sabunlarını bazı markalar fabrikasyon olarak üretir. Eğer imkanınız varsa fabrikasyon değil elde yapılmış çay ağacı sabunlarını almaya çalışın. Ciltte 5 dakika kadar beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Cilde vereceği esneklikten dolayı nemlendirici kullanılırsa daha iyi olur. Alerjik durumu olanlar beklenmeyen bir etki gördüklerinde çay ağacı sabunu kullanmayı bırakmalıdırlar. Hamile ve çocuklar için kullanıma uygun bir sabun değildir” şeklinde konuştu.

SİVİLCELERE İYİ GELİR

Yılmaz, “Çay ağacı sabunu içeriğinde bulunan anti-mikrobik ve anti-bakteriyel özelliğinden dolayı cilde sürülerek kullanıldığında ciltteki gözeneklerde oluşan bakteri ve iltihabı gidererek sivilcelerin ortadan kalkmasına yardımcı olur” dedi.Yılmaz, nem dengesini koruyarak saç derisini beslediği için saça ekstra bir parlaklık veren çay ağacı sabunun her banyo yapmada kullanılmasında bir sakınca olmadığına da dikkat çekti.

HİLAL DEMİRTAŞ   - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Sabunçay Ağacı Sabunu
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