Yrd. Doç. Dr. Şenbursa, “Ayak bileği burkulmaları, dümdüz bir yolda yürürken görmediğiniz bir çukur, sıçramadan sonra yere inmede ayağın düzgün olmayan bir şekilde yerle teması veya kötü bir zeminde yürürken karşılaşılabilecek bir yaralanma çeşididir. Çoğu zaman ‘iki günde toparlar’ diyerek üzerinde durmadığımız ya da ‘bende sık sık oluyor, yer etti ayağımda’ diyerek göz ardı ettiğimiz durumun ortopedi servislerine en sık başvurulan yaralanma çeşididir. Spor yapanlar, yapmayanlar, çocuklar, gençler veya erişkinler ayak bileği burkulması ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu kişilerin yüzde 40’ı ise tekrar tekrar ayak bileğini burkuyor ve ayakta fonksiyonel instabilite yani stabilizasyon kaybı yaşıyor” dedi.

OMURGA PROBLEMLERİNE YOL AÇIYOR

Tekrarlı ayak bileği burkulmalarının çok ciddi sonuçlar doğurabildiğini hatırlatan Şenbursa, “Yapılan son akademik çalışmalarda tekrarlı ayak bileği burkulması yaşayan kişilerin aynı taraf dizlerinde ayak bileği eklemindeki laksiteye yani aşırı esnekliğe bağlı olarak dejeneratif değişiklikler bulunmuştur. Aynı zamanda tekrarlı ayak bileği burkulmaları efektif yüklemeyi önlediği için postüral değişikliklere kadar uzanan omurga problemlerine yol açmaktadır” diye konuştu.

BASİTE İNDİRGEMEYİN

Buz uygulamasının öneminden bahseden Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, “Ayak bileği burkulması tedavilerinde işin olmazsa olmazı tabi ki buz uygulaması. Ödem, morarma ve güçlü bir ağrı kesici için 20 dakikalık buz uygulamasına yaralanma olur olmaz başlanmalıdır. Ağrı, ayak bileği hareketlerinde kısıtlılık, günlük yaşamda limitasyon sık karşılaşılan problemler. Bu amaçla manuel terapi uygulamalarının etkinliği lieratürde fazlasıyla kabul görmüş noktada” şeklinde konuştu.

BURKULMA TEKRAR EDİYORSA MANUEL TERAPİ YAPTIRIN

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, “Tekrarlı ayak bileği burkulması yaşayan hastada son dönemde yapılan bilimsel çalışmalarda; manuel terapi ve egzersiz uygulanan bir grup hasta, sadece egzersiz uygulanan hasta gurubu ile karşılaştırılmış; manuel terapi alan grupta ağrı, fonksiyonel stabilite, esneklik ve eklem hareket açıklığında daha hızlı iyileşme olduğu bulunmuştur. ‘İki günde geçer’ dediğiniz ayak bileği burkulmalarına karşı gelin siz de bir fizyoterapiste danışın ve etkinliği çalışmalarla da desteklenmiş manuel terapi ile yere daha sağlam basın” ifadelerini kullandı.

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