AVOKADO DEYİP GEÇMEYİN

Oleik asit, Omega-9, A-D-E vitaminleri, lesitin, potasyum, beta karoten, magnezyum ve yüksek oranda klorofil içerir. Epidermisten edinilen bir yağdır.

Sedef, egzama, güneş yanığı, keratozispilaris, kepek gibi hastalıklarda kullanımı ile karşımıza çıkan avokado özellikle yeni hücre yapımı, cilt yenileme ve kilo kaybında da kullanılan karışımlardaki kullanımı ile biliniyor.

İçerisinde bol miktarda A ve E vitamini ve bunun yanı sıra B grubu vitaminleri ve potasyum gibi mineralleri de barındıran besleyici bir besin olma özelliğini taşıyan avokado kabızlığa karşı etkili olması ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklerinden dolayı da kullanımı öneriliyor.

Uzmanlar avokadonun kalp ve damar sağlığını koruyarak, kalp damarlarının daralması ve tıkanmasını önleyici özellikleri bulunduğunu aynı zamanda da mutluluk hormonu olan seratoninden ötürü ruh sağlığına da beden sağlığına olduğu kadar faydalı olduğu ifade ediliyor.

Şekil olarak armudu anımsatan avokadodaha çok Meksika ve Orta Amerika’ya ait bir meyvedir. Avokado dünyada en doğal besin maddeleri arasında gösteriliyor ve bundan dolayı da yetişkinler kadar bebekler için de tüketilmesi tavsiye ediliyor.

AVOKADO YAĞININ FAYDALARI

Uzmanlara göre, avokado yağı damar tıkanıklıklarını önler, kan basıncını düzenler. Yağ içerisinde bulunan Omega-3 ve Omega-6 oldukça faydalıdır. Kolon ve meme kanserine yakalanma riskini önler. Yine içerisinde A, D ve E vitaminleri bulunur.Saçlar için de oldukça faydalıdır.

AVOKADONUN ZARARLARI

Yine uzmanlara göre haftada birden fazla sayıda cilde uygulamak zarar verebilir. Özellikle hassas ciltler avokado tüketirken aşırıya kaçmamalıdır.Yine karaciğer hastalığı olanların da tüketmekten kaçınılması öneriliyor.

Avokado yağını diğer yağların kullanımında olduğu gibi bir uzmana danışmadan kullanılmaması öneriliyor.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi