Ateşli havalelerde soğukkanlılığınızı koruyun

Çocuklarda ateş yüksekliği aileleri en çok tedirgin eden ve telaşlandıran durumlardan birisi olduğunu ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Muhammed Güneş, ateşli havalelerde ise ailelerin soğuk kanlılıklarını kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

Ateş ölçümü pratikte en sık kulak yolundan veya koltuk altından yapılmakta olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Muhammed Güneş, "Ölçtüğümüz değer 37 derecenin üzerindeyse bunu yüksek ateş olarak kabul ediyoruz. Çocuklarda ateş yüksekliğinin en sık sebebi enfeksiyonlardır. En sık sebep olan enfeksiyonlar ise virus kaynaklıdır. Bu sebeple hekimimiz önermediği sürece antibiyotik kullanmamalıyız. Ateş yüksekliği durumunda ise öncelikle ortam ısısının yüksek olmadığından emin olmalıyız. Çocuğumuza ince kıyafetler giydirmeliyiz. Ateş yüksekliği devam ediyorsa yaklaşık 28-30 derecelik ılık suyla duş aldırmalıyız" dedi.

Yaptığımız bu uygulamalardan yanıt alamadıysak parasetamol veya ibuprofen gurubu ateş düşürücü ilaçlar kullanılacağını ifade eden Güneş, "Eğer çocuğumuz 6 aydan küçük ise, aktivitesinde ve beslenmesinde belirgin azalma varsa, kusma ve baş ağrısı gibi semptomları varsa, vücudunda döküntüleri varsa ve dirençli ateş yükseklikleri varsa mutlaka hekimimize başvurmalıyız. Aileleri tedirgin eden bir diğer durumsa ateşli havale durumudur. Havale geçirilmesi durumunda aileler soğuk kanlılıklarını kaybetmeden hekime başvurmalıdır. Ateşli havale genellikle ilk 5 dakika içinde sonlanmaktadır ve çocuğumuzda hasara yol açmamaktadır" şeklinde ifade etti.