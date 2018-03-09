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ASTIM CİDDİ SORUNLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR!

Toz, duman, koku alerjenler gibi çok çeşitli uyaranlar ile temas sonrası öksürük, nefes darlığı ve göğüste baskı hissi gibi yakınmalar ortaya çıkar. Kirli hava, sanayileşme, kedi köpek beslenen evlerin sayısındaki artış ve havadaki nem oranının yüksekliği astım hastalığı için tetikleyici rol oynuyor. Özellikle değişen hava koşulları ve yağış yetersizliği havanın temizlenmesine katkı sunmadığı için hastalıklarda fark edilir bir artış söz konusu. Kirli havanın astım üzerindeki etkisi ise aşikar.

ASTIM CİDDİ SORUNLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR!

Toz, duman, koku alerjenler gibi çok çeşitli uyaranlar ile temas sonrası öksürük, nefes darlığı ve göğüste baskı hissi gibi yakınmalar ortaya çıkar. Kirli hava, sanayileşme, kedi köpek beslenen evlerin sayısındaki artış ve havadaki nem oranının yüksekliği astım hastalığı için tetikleyici rol oynuyor. Özellikle değişen hava koşulları ve yağış yetersizliği havanın temizlenmesine katkı sunmadığı için hastalıklarda fark edilir bir artış söz konusu. Kirli havanın astım üzerindeki etkisi ise aşikar.

busabahh
busabahh
09 Mart 2018 Cuma 12:54
ASTIM CİDDİ SORUNLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR!

Astım, hava yollarının daralması ile kendini gösteren ve ataklar halinde gelen bir hastalıktır. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Melahat Bekir Külah, astım hastalığı hakkında doğru bilinen yanlışları açıkladı. Külah, “Çevremizde bulunan ve sık karşılaştığımız bazı etkenler, genetik olarak yatkın olan kişilerde astımın ortaya çıkmasında ve hastalığın ağırlığı üzerinde önemli rol oynarlar” dedi.

Astımın ortaya çıkmasında bazı genetik ve çevresel risk faktörlerinin neden olduğunu söyleyen Külah, “Kalıtım, cinsiyet ve şişmanlık gibi bireyin kendisine ve ailesine ait faktörlerdir. Bu yüzden bir enfeksiyon durumu söz konusu olmadığından astım hastalığının bir kişiden diğer bir kişiye bulaşması söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

ASTIM İLAÇLARI AKCİĞERE ZARAR VERMEZ

Astımın tedavisinde genel olarak inhaler denilen nefes açıcı ilaçların kullanılmakta olduğunu ifade eden Dr. Külah, “Astımda sprey ya da kuru toz şeklinde ilaçların kullanılmasının bağımlılık yapması söz konusu değildir. Sprey/kuru toz uygulayıcıları kullanıldığında, ilaç hedef bölgeye vücutta dolaşmadan, doğrudan ulaşmaktadır. Bu yolla ilaç verilmesinin bağımlılık yapması söz konusu değildir. Bazı hastalarda sprey şeklindeki kortizon kullanımına bağlı ses kısıklığı ya da kuru öksürük gibi şikâyetler olabilir. Bu tür şikâyetler spreyi kullandıktan sonra ağzın çalkalanmasıyla önlenebilir” açıklamalarını yaptı. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Astım HastalığıAstımın Tedavisi
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