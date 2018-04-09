Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115101
ALTIN
173.438
DOLAR
4.0513
STERLİN
5.7185
EURO
4.9729

ASRIN KABUSU KANSER

Adı bile insanı derinden ürperten, gün geçtikçe de daha sık duyar olduğumuz kanser nedir? Kanserin kilo ile ilişkisi nasıldır? Kanseri önlemek için neler yapılabilir? Hepsi haberimizde…

ASRIN KABUSU KANSER

Adı bile insanı derinden ürperten, gün geçtikçe de daha sık duyar olduğumuz kanser nedir? Kanserin kilo ile ilişkisi nasıldır? Kanseri önlemek için neler yapılabilir? Hepsi haberimizde…

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:09
ASRIN KABUSU KANSER

Uzmanlar kanserin, vücudun bir organ veya dokusunda beliren anormal hücrelerin çoğalması sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirtiyor.Yapılan araştırmalara göre; kadınlarda en sık görülen kanser türleri; meme, kolon, akciğer, rahim ağzı ve mide kanseri iken,erkeklerde ise en sık görülen kanserler; akciğer, prostat ve tütüne bağlı kanser türleridir.

AŞIRI KİLO VE KANSER

Uzmanlar aşırı kilolu kişilerdeki yağ dokularının sağlıklı bir kiloya sahip kişilere kıyasla daha fazla hormon ve büyüme faktörü ürettiğini ve bu hormonların bazılarının yüksek düzeyde olmasının belirli kanserlere yakalanma riskini de artırabileceğini ifade ediyor.

Aşırı kilonun zararlı olduğunu ve kanser riskini artırdığını vurgulayan uzmanlar, sağlıklı bir beslenme alışkanlığı ile düzenli yapılan fiziksel aktivitelerin ise kanser riskini azalttığını belirtiyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki fiziksel aktiviteyle bağırsak kanseri gelişim riski yüzde 30 azalmakta, meme kanseri riski de yine yüzde 25 azalmaktadır.

KANSERİ ÖNLEMEK İÇİN…

Kanseri önlemek için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:

“Sigara kullanmamak, sağlıklı ve dengeli beslenmek, sağlıklı vücut ağırlıklarına sahip olmak, pasif sigara içiciliğinden uzak durmak, kanser taramalarını yaptırmak, ultraviyole radyasyondan (solaryumdan ve güneş ışınlarının zararlı olduğu saatlerde güneşlenmekten) uzak durmak ve fiziksel olarak aktif olmak.”

KANSER TARAMALARININ ÖNEMİ

Kanser taraması, belirtisi ve şikayetleri olmadan önce kanseri saptamaya yönelik olarak yapılan muayene, görüntü veya laboratuar işlemlerini içermektedir.Araştırmalara göre, ülkemiz genelinde meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için tarama programları yürütülmektedir. 208 adet kurulmuş olan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) vatandaşların hizmetine sunulmuştur. Uzmanlar rahim ağzı kanser taramasının 30 yaşından itibaren her 5 yılda, meme kanseri taramasının ise 40 yaşından itibaren her 5 yılda bir yapılması öngörüyor.

HİLAL DEMİRTAŞ -Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kanser NedirKanserKanserin NedenleriKanserin Kilo Ile Ilişkisi Nasıldır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PARMAK EMME ALIŞKANLIĞI...
PARMAK EMME ALIŞKANLIĞI...
Yeni yüzüyle en iyisi olmayı hedefliyor
Yeni yüzüyle en iyisi olmayı hedefliyor
KANSER FARKINDALIK STANDI KURULDU
KANSER FARKINDALIK STANDI KURULDU

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim