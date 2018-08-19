ASLA VE ASLA VAZGEÇMEYİN!

Hayatını anlatan ve 1.5 yaşında göbeğinde oluşan bir kitleye doktorun bıçak atması sonucu kanserin vücuduna dağıldığını söyleyen Hakan Gönültaş, tam 17 yıl bu hastalıkla savaş verdi. İnanmaktan asla vazgeçmeyen Hakan sonunda hastalığı yendi. Eğitim hayatında birkaç yıl aksayan Hakan, bunu sorun etmiyor. Bu sene lise hayatına başlayacağı için mutlu olan Hakan, derslerinde de oldukça başarılı. Öyle ki ortaokul yıllarında girdiği bursluluk sınavını Malatya'dan kazanan tek isim oldu.

BİRKAÇ SENE OKULA GİTMEDİM

18 yaşında olduğunu ve kendine güvendiğini belirten Hakan, “Malatya’da oturuyorum. Ortaokulu şu anda bitirdim, liseye yeni geçtim. Birkaç sene okula gitmedim. Kayıp senelerim var lösemi hastası olduğum için. Şimdi lösemi hastalığım da azaldı, sadece bacağımda kemik erimesi var. O da geçici bir şey. Hobilerim resim yapmak, saz çalmak, video çekmek. Hayatımda en çok ünlü bir ressam, youtuber olmak isterdim” dedi.

LÖSEMİ HASTALARINA TAVSİYE

Lösemi hastalarına çağrıda bulunan Hakan Gönültaş, “Hastalığı yenmek için asla vazgeçmesinler. Sürekli sabretsinler, sabredince bir şeyler yerine geliyor. Benim çok sevdiğim bir sözüm vardır, bunu kendime söylüyorum azim, çalışma ve mutluluk. Yani azim edecekler çalışacaklar ve sonunda mutluluğa erecekler. Ben şu anda lösemi hastalığını atlattım. Tedbir amaçlı kalabalığa girdiğimde maske takıyorum. Bazı hastalar bundan utanabilirler, kimsenin utanmasını istemiyorum. Utanılacak bir şey değil bu. Ailelerine tavsiyemde şudur, sürekli çocuklarının yanında olsunlar, destek olsunlar. Dışarı çıkmasına engel olmasınlar. Sürekli dışarı çıkartsınlar, gezsinler. Bazı aileler var, mesela benim ailemde öyleydi ben küçükken korkuyorlardı ama onlarda haklı dışarı çıkar, hasta olur, bir şey olur onları maksadım yensinler. En fazla bir gün hasta olur, ama o çocuğun mutlu olması daha önemli. Bence en önemli faktörlerden birisi mutluluk. Hiçbir şeyi kafaya takmasınlar, azim etsinler” ifadelerine yer verdi.

EN BÜYÜK DESTEKCİSİ AİLESİ

Tedavi sürecinde ailesinin kendine hep destek olduğunu söyleyen Hakan, şöyle devam etti sözlerine şöyle devam etti:

“Ailem hiçbir zaman inanmamazlık yapmadılar, her zaman inandırlar. Sağ olsunlar annem, babam, teyzem, halalarım hep bana destek oldular. Hiç beni yalnız bırakmadılar. Küçükken yalnız bırakmadılar hiç beni tek başına kalınca. İnsan düşünüyor ben niye böyleyim filan gibi. Hastalığı yenmede en büyük faktör aile. Malatya Akçadağlıyız ailemle birlikte Malatya’da yaşıyorum. Tek çocuğum, kardeşim yok. Kardeşimin olmasını, bir abimin olmasını isterdim. Ben doğduktan sonra hastalığım ortaya çıkmış 1.5 yaşındayken ondan sonra annem-babamda düşünmemiş. Belki de başka çocuk olsaydı ben bu hastalığı ilgi ikiye bölündüğü için yenemeyecektim.”

2017’DE BURSLULUK SINAVINI MALATYA'DA KAZANAN TEK KİŞİ

Derslerinde de oldukça başarılı olan Hakan, “Sınıf atlatacaklar bana, yoksa aksi takdirde bir sene daha ortaokulu okumak zorundayım. Ama ortaokulda da yaştan dolayı derslerden aksıyorum. Bunda övünülecek bir şey var mı bilmiyorum ama 2017 yılında bursluluk sınavına girdim. Dereceyle kazandım. Türkiye’de 3 kişi kazanmış. Biri Malatya’da 2’side İstanbul’da o biride ben oluyorum. Hatta bunun için Sayın Valimiz Ali Kaban sağ olsun evime kadar ziyarete geldi. Eğitim hayatım sınıf atlatmazlarsa bitiyor. Sayın Valimiz geldiği zaman okula da söylemiş, okulda zaten yapacaklarını belirtmiş. Aklımda iki tane meslek var birincisi radyo ve televizyon okumak istiyorum ikincisi de grafik tasarımı okumak istiyorum. Bu ikisinden birini seçmem lazım ama karar veremedim daha” şeklinde konuştu.

SAÇLARININ İLK DÖKÜLMESİNİ UNUTAMIYOR

Hastalığı sırasında saçlarının dökülmesini asla unutamadığını belirten Hakan Gönültas, “İlk saçımın dökülmesini unutamıyorum. Bir sabah kalktım yatağa bir baktım komple saçlarım dökülmüştü, saçımın ortası komple gitmişti. İlk başta üzüldüm ama sonradan dedim nasılsa kökü bende çıkar. Hiç kimseden utanmadım çünkü bu unutulacak bir şey değil. Hastalığımın tedavisi için Ankara’ya gitmek zorunda kaldım. Bende bu hastalığın ilk çıktığı zamanlar bir ay Ankara’da kalıyordum. 10 dünden de az Malatya’da kalıyordum. Maddi olarak zorluk çektim. Ailemde maddi olarak da yoruldular. Beni manevi olarak destekleyen ailem oldu, maddi olarak da destekleyen olmadı. Zaten bizde kabul etmedik. Annem, babam ve ben üçümüz mücadele ettik” ifadelerine yer verdi

HASTALIĞI BEBEKKEN ORTAYA ÇIKTI

Hastalığını annesinin fark ettiğini söyleyen Hakan, “Annem ilk olarak hastalığımı fark etmiş. İlk başta karnımda şişlik çıkmış, göbek kısmım şişmiş. Bizimkilerde birkaç gün şişlik inmeyince bizimkilerde merak etmiş, doktora götürmüşler. Doktorda tümör var demiş ve almam lazım demiş. Malatya’daki doktor yanlış teşhis koymuş. Ameliyat yapınca kitle vücuduma yayılmış. Ailemde Ankara Gazi Hastanesine götürmüşler beni. Orada tedavi görmeye başladım, halende orada tedavi görüyorum. Şu anda ayda bir Ankara’ya gidip geliyorum” şeklinde konuştu.

RADYO, TV VE SİNEMAYA İLGİSİ VAR

Basın sektöründe çalışmak istediğini belirten Hakan Gönültaş, “Lise hayatıma radyo televizyon ya da grafik tasarım olarak yönelmem lazım. Ben henüz buna karar verebilmiş değilim. Meslek lisesi düşünüyorum ama daha karar veremedim. 2015 de ben internet sayfası açtım, orada ilk başta videolar yükledim. Hastanede tedavi gördüğüm zaman sıkılıyordum. Yapacak hiçbir şey yoktu, bende babamın, annemin ve kendi telefonumdan videolar yükledim. Malatya’ya geldikten sonrada araştırmaya başladım, nasıl video çekilir onu araştırdım, düzenlemeleri öğrendim. Video çekmeye başlayınca radyo televizyona ilgim arttı” ifadelerini kaydetti.

BABAMA “OĞLUNUN AYAĞINI KESECEĞİZ” DEMİŞLER

Anne babasının kendisine inanılmaz destek olduğunu söyleyen Hakan, “Babam şu anda emekli, emekli olmadan önce şofördü. Annem ev hanımı. Aynı zamanda babamda rahatsız, kalp hastası. Ben Ankara’ya gittiğim zaman ilk zamanlarımda, ayağımda kemik erimesi çıktığı zaman, doktor demiş ki oğlunuzun ayağını keseceğiz. Doktor bunu dediği zaman babamın da kalbi sıkışmış o anda orada bayılmış. Ondan sonrada kalp hastası olduğunu öğrendik. Annemde iyi diyemeyeceğim oda şeker hastası. Ondada yaklaşık iki sene önce şeker hastalığı çıktı, ilaç tedavisi görüyor. Ankara'dayken video izleyip, resim çiziyordum. Malatya’ya geldikten sonra bu resme ilgim daha da arttı. Bu şekilde video ya da düzenlemeler yapmayı öğrendim. İki işi birden yapıyordum. İlerleyen zamanlarda, ben gezerken şu anda gitmiş olduğum kursu gördüm. Kayıt yaptırdım, şu anda resim kursuna gidiyorum. Hem de saz kursuda alıyorum. Ben ilk başta hastalığımın bilincine vardıktan sonra yeri geldi aileme de karşı çıktım. Bu hastalık belli olmaz ben dışarı çıkmak istiyorum, gezmek istiyorum, arkadaş çevrem olsun istiyorum dedim. Bir süre sonra aile mide ikna etmeyi başardım. Dışarı çıktım, dolaştım, canım ne istiyorsa onu yedim, onu yaptım. Kola gibi ürünler yasaktı ben inatla üstüne gittim yedim, içtim. Sağlıklıymışım gibi davrandım. Maske takıyordum evet ama hastalığımın bilincine vardıktan sonra arkadaşlarımın bazıları dalga geçtiler benimle. Dalga geçen arkadaşlarımla görüşmemeye başladım. Benim gibi düşünen arkadaşlarımla görüşmeye başladım. Özgüvenim vardı en azından. Özgüven önemlidir. Çevrelerinde kendilerine kötü gelen kişiler varsa, arkadaşları da olur, kuzenleri de olur, akrabaları da olur onlarla iletişimi kessinler. Çünkü iyi gelmiyorlarsa kendilerine onlardan hayır yoktur. Size kötü gelen bir alışkanlığınız varsa o alışkanlığı bırakmanız lazım bunun gibi. Sağlığınız için sağlıklı yaşayabilmek için. Benim hastalığımı taşıyanlara tek tavsiyem azim, çalışma, mutluluğu unutmasınlar” ifadelerinde bulundu. busbahmalatya.com