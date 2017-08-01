



Uz. Dr. Lütfiye Çoban, bölgesel aşırı terleme ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vererek, “Bölgesel ya da yaygın olabilen aşırı terleme; diyabetli hastalarda, tiroit bezi aşırı çalışan kişilerde ve kanser hastalarında sıklıkla oluşabilmektedir. Ayrıca koltuk altı, el ve ayaklarda duygusal faktörlere bağlı olduğu düşünülen bölgesel aşırı terleme görülebilmektedir. Bölgesel terlemede sinirsel uyarım sonucu terleme bezlerinin normalden fazla çalışmasının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Aşırı terleme yani hastanın iş ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır” dedi.

ERGENLİKTEN SONRA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Terlemenin iki şekilde ortaya çıktığını aktaran Uz. Dr. Lütfiye Çoban, “Psikolojik faktörler, stres, utanma, heyecan gibi duygusal değişikliklerde oluşan birincil aşırı terleme durumu görülebilir. Tiroid hastalıkları, menopoz dönemi, yüksek tansiyon, nörolojik bazı hastalıklar, ilaçlar, alkol, kafein gibi maddelere bağlı ortaya çıkan ikincil aşırı terleme durumu da söz konusu olabilir. Bunlar herhangi bir hastalığa bağlı olmayan aşırı terleme durumudur. Aşırı terleme en çok 18-25 yaş arasında görülmektedir. Aşırı terleme sorunu artan yaşla birlikte azalabilir. Ancak ileri yaşlarda da aşırı terleme sorunu ile karşılaşılabilmektedir” şeklinde konuştu.

KİŞİYİ EVDEN ÇIKAMAYACAK HALE GETİREBİLİYOR

Koltuk altı terlemesinin kıyafetlerde ıslaklık ve iz oluşturarak hastayı sosyal ortamlarda utandıracak hoş olmayan durumlara yol açabildiğini dile getiren Uz. Dr. Lütfiye Çoban, “Ayrıca, derinin tahriş olması ve kötü bir koku oluşması da hastanın sosyal yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bunların yanı sıra, ellerdeki terlemeye bağlı olarak tokalaşma sırasında yaşanan olumsuzluklar ise kişinin iş yaşamında zorluk yaratabilmektedir. Bölgesel terleme kişinin hayatını tehdit etmese de, yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltan bir rahatsızlıktır ve mutlaka tedavi edilmelidir” diye konuştu.

TERLEME MANTAR OLUŞUMUNA YOL AÇIYOR

Aşırı terlemenin, bazı sağlık problemlerine sebep olduğunu da vurgulayan Uz. Dr. Lütfiye Çoban, “Ayaklardaki aşırı terleme, kötü koku nedeniyle çevreye rahatsızlık verdiği gibi ayak ve tırnaklarda mantar gelişimine de zemin hazırlamaktadır. Bazı durumlarda el terlemesi; alet kullanımı, yazı yazarken kalemi tutma ve araba kullanmayı dahi engelleyebilmektedir” ifadelerini kullandı.

AŞIRI TERLEMEDEN KURTULABİLİRSİNİZ

Uz. Dr. Lütfiye Çoban, aşırı terlemeden kurtulmanın yollarını ise şu şekilde anlattı:

“Bölgesel aşırı terlemenin tedavisinde alternatif yöntemler kullanılmasına rağmen günümüzde rahatsızlığın tedavisi için en etkili ve kolay işlem botoks uygulamasıdır. El ve ayaklardaki uygulama ağrılı olabileceği için tedavi öncesinde bölgesel anestezi yapılmaktadır. Koltuk altında uygulama daha ağrısız olduğu için, bu işleme özel kremlerin bir saat öncesinde terleme bölgesine sürülmesi yeterli olmaktadır. İşlemden birkaç gün sonra şikayetlerin sona erdiği görülür. Tedavinin etkisi 4- 6 ay arası devam etmektedir. Bu nedenle yılda 2-3 kez tekrarlanması gerekmektedir. İşlem sonrasında hastalar, iş ya da günlük yaşamlarına hemen dönebilmektedirler.”

HABER MERKEZİ