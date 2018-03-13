AŞI VE KAN ÜRÜNLERİ MİLLİLEŞTİRİLMELİ!

Türkiye artık kendi ilacını kendisi üretecek. İlaçta Yerlileştirme Projesi'nin detaylarını anlatarak, Türkiye'nin ilaç üretiminde dünya standartlarında üretim yapabilecek altyapı ve kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, “İlaçta yerlileştirme projemizle 2017'de tükettiğimiz her 100 kutu ilacın 80'ini yerli üretmeyi başardık. 2017'de ilaca harcadığımız her 100 liranın 45 lirasını ise yerli ilaca harcadık. Proje sonunda Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz ilacın değeri 6,1 milyar lira. Daha önce yurt dışına aktarılan bu rakam artık milli ekonomiye akacak” diye konuştu. Başbakanın sözlerini değerlendiren Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, BUSABAH’a konuştu.

Milli ilacın devamlı gündemlerinde olduğunu ifade eden Başkan Özelçi, Türk Eczacılar Birliği ve Malatya Eczacı Odası olarak bunu hep dile getirdiklerini söyledi.

ÖNEMLİ OLAN ÜLKEMİZDE ÜRETİLMESİ

Milli ilacın geliştirilmemsinin gerekliliğini kaydeden Başkan Özelçi, “Yaşadığımız süreç ve içerisinde bulunduğumu stratejik konum gösterdi ki, savunma sanayinde nasıl milli silahlara ülkemizin ihtiyacı varsa ve bunu da üretebiliyorsak yine stratejik bir ürün olan milli ilacı da kendimizin yapması ve bunu da geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de yerli ilaç sanayinin desteklenmesi ve sponse edilmesi gerekiyor. Ayrıca mevcut olan yerli sanayi ilaçların da yabancı tekellere satılması yerine ülkemiz, hükümetimiz tarafından desteklenerek büyümesi ve dünya çapında birer ilaç firması haline gelmeleri sağlanmalıdır. Çünkü ilaç gibi stratejik önemi olan önemli bir unsurun ülkemizde üretilmeli” şeklinde konuştu.

ECZACILAR İLAÇ SANAYİNDE İSTİHDAM EDİLMELİ

Özellikle aşı ve kan ürünlerinin milli olmasının önemine değinen Başkan Özelçi, şunları ifade etti:

“Özellikle aşı ve kan ürünlerinin tamamen millileştirilmeli. Kan ürünleri direkt insanların genetiğiyle ilgili olabilecek ve özellikle ulusların, milletlerin kendi kan örnekleriyle yapılması gereken ürünler. Onun için bilhassa kan ürünlerinin milletimiz tarafından yapılmasında fayda var. Kan ürünleri kendi kontrolümüz altında olmalı. Bu nedenle milli ilaç süratle desteklenmeli, milli ilaçların yüzde 100’ünün ülkemizde üretiminin sağlanması bence şart. Öte yandan milli ilacı üretirken tabi ki bu işin eğitimini almış, profesyonel eczacılardan sanayide de faydalanılması ve tercih edilmesi gerekiyor. Ucuz iş gücü diye sanayide başka iş kolları istihdam edilmemeli. Çünkü sanayinin yapacağı AR-GE çalışmaları bir eczacının kontrolünde ve eczacının varlığında olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer eczacı istihdam edilirse çok yakın zamanda milli ilaç molekülümüzü bulabileceğimizi düşünüyorum. Milli molekül çok önemli. Şimdiye kadar tarihimizde herhangi bir ilaç molekülü geliştiremedik. Dolayısıyla kendi ilaç molekülünü geliştirmemiz eczacının da biraz ilaç sanayinde istihdam edilmesine bağlı.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi