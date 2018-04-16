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ARTIK TARİH OLDU

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde kullanılan modern cerrahi yöntemlerin arttığını ifade eden Op.Dr.Cengiz Gölçek, minimal invaziv cerrahiler denilen yöntemlerle büyük bir cerrahi müdahale gerekmeden tedavi gerçekleştirebildiklerini söyledi. Op.Dr.Cengiz Gölçek, basit, zahmetsiz ve olumlu sonuçlar veren bu yöntemleri şöyle anlattı:

ARTIK TARİH OLDU

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde kullanılan modern cerrahi yöntemlerin arttığını ifade eden Op.Dr.Cengiz Gölçek, minimal invaziv cerrahiler denilen yöntemlerle büyük bir cerrahi müdahale gerekmeden tedavi gerçekleştirebildiklerini söyledi. Op.Dr.Cengiz Gölçek, basit, zahmetsiz ve olumlu sonuçlar veren bu yöntemleri şöyle anlattı:

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:00
ARTIK TARİH OLDU

NÜKLEOPLASTİ(FITIĞIN KÜÇÜLTÜLMESİ):

“Disk içi basıncın azaltılarak düşük ısıda ablasyon teknolojisi kullanılarak hacmin azaltılarak sinir basısı bulgularının ortadan kalkmasını sağlar. Her tür bel fıtığında uygulanmaz. Boyun fıtığında da uygulanabilir olması ciddi bir avantajdır.İyi seçilmiş hastalarda başarı şansı yüksektir ve yüzde 80’lere varan kalıcı iyilik hali sağlamaktadır. Ciddi bir komplikasyonu yoktur. Lokal anestezi altında uygulanan bu işlemin ortalama süresi yaklaşık yarım saattir ve hastalar işlem sonrası aynı gün evine gidebilmektedir. Bu terim daha çok küçük kesilerden girilerek yapılan cerrahi girişimler için kullanılmaktadır.”

TRANSFORAMİNAL ENDOSKOPİK DİSKEKTOMİ (ENDOSKOP İLE FITIĞIN ALINMASI):

Bu cerrahi yöntemde sedasyon denilen sakinleştirme ve lokal anestezi kullanılmaktadır.Yüzüstü yatan hastaya yine floroskopi altında bel bölgesinin yan tarafından kalem kalınlığında bir endoskop yardımıyla girilerek diskektomi yapılmaktadır. Bu yöntemde de başarı oranı yüzde 90’lar düzeyindedir. Ortalama işlem süresi 1 saat civarındadır.”

MİKROLOMBER DİSKEKTOMİ (MİKROSKOP İLE FITIĞIN ALINMASI):

“Bu yöntemde bel bölgesinden uyuşturularak yada genel anestezi altında uygulanabilmektedir. Operasyon öncesi ve sırasında floroskopi kullanılarak cerrahi giriş yeri belirlenmekte sonra işleme yaklaşık 2 santimetrelik bir giriş kesisinden endoskop yada mikroskopla girilerek devam edilmekte ve diskektomi yapılmaktadır. Bu cerrahi işlemde de başarı şansı yüzde 95’lere kadar çıkmaktadır.”

PERKÜTAN LAZER DİSK DEKOMPRESYON (LAZER İLE FITIĞIN KÜÇÜLTÜLMESİ):

“1980’li yıllarda uygulanmaya başlamıştır. intradiskal basıncın (fıtığın) lazer enerjisi ile azaltılması esasına dayanır. Daha çok protrüzyonannüler yırtık ve subannulerextrüzyon şeklindeki disk hernilerinde kullanılır. Başarı şansı uygun hastalarda yüzde 80’dir. Komplikasyon oranı yüzde 1’in altındadır. Floroskopi eşliğinde hastanın uyumasına gerek kalmadan perkütan girişim iğnesi ile nükleuspulpozusa girilerek basıncın lazer enerjisi ile düşürülmesi esasına dayanır. Bu intradiskal basıncı azaltarak sinir üzerindeki basının kalkmasını sağlar. İşlemden sonra aynı gün hastaneden çıkan hastalar 7 gün içinde işlerine dönerler.”

Dr.Gölçek, tüm bu işlemleri uygulayabildiklerini belirterek hastalara cerrahi tedavi gerekip gerekmeyeceğini yada ne tür bir cerrahi tedavi gerekeceğini, hastaları ayrıntılı muayene ettikten ve tetkiklerinin değerlendirildikten sonra karar verdiklerini söyledi.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Op.Dr.Cengiz GölçekBel Ve Boyun Fıtıkları
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