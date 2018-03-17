AROMATERAPİYİ NE KADAR BİLİYORUZ?

Bitkilerin özü kullanılarak yapılan tedaviler, genel ismiyle ‘Fitoterapi’ olarak adlandırılırken, aromaterapifitoterapininbir kolu olarak tanımlanabilir. Vücudun tamamı, derinin dokuz katlı yapısı, kas, kemik, kıkırdak ve eklem dokuları ve bunlara ait hücreler, solunum, sindirim, kalp, sinir sistemi kendilerine has yenilenme özellikleri var olan organlarımız arasında yer alıyor. Aromaterapi bu yenilenmeye hizmet eden en iyi ve emin tedavi yolundan birisi olarak gösteriliyor. Yan etki ve alerjik reaksiyon kapasitelerininise yok denecek kadar sınırlı olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Aromaterapinin geçmişine bakıldığında şu bilgilere ulaşılıyor:

“5 bin yıllık yazılı tıp geleneğinde, Dioskorides, İbn-i Sina, Hipokrat ve Lokman Hekim gibi isimler uyguladıkları ezoterik tedavi reçetelerinde, bitkileri ve özlerini kullana gelmişlerdir. Bu tedavilerin günümüze kadar gelen modern tıp uygulamalarına ilham verdiği ve halen de katkıda bulunduğu iyi biliniyor.

Farklı terapötik etkileri olan uçucu yağlardan ylang, elemi, günlük, karanfil, lavanta, limon yağları aromaterapiyi oluşturan ürünlerden sadece birkaçı.”

YLANG YAĞI, KARANFİL YAĞI, ELEMİ YAĞI…

Ylang, metil benzoat, metil salisilat, benzil asetat, öjenol, geraniol, linalol, nerilasetat, öjenil asetat, geranil asetat, benzilbenzoat içerir. Hindistan cevizi yağı ile birlikte kullanıldığında saç, kaş, kirpik, kaşları besleyici ve onarıcı özellikleri olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar bulunmaktadır.”

Ylang yağının dışında elemi ise, elemol, elemisin, fellandren, diterpen, terpineol içerir. Mısırlılar tarafından mumya yapımında kullanılmıştır. Hodan yağı ile karıştırılarak kullanılması ile elde edilen karışım cilde elastikiyet verici olarak kullanılır. Cildin yaşlanmasını geciktirici ve hücre yenilenmesini sağlayıcı etkileri olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar bulunmaktadır.

Öjanil asetat, öjenol, karyofillen içeren karanfil yağı ise İngiliz Farmakopesinde diş ve diş eti rahatsızlıkları için kullanımı kayıtlıdır. Ciltte haşhaş, tamanu, hodan yağları ile karışım halinde kullanılabilir.

Uzmanlar, tıbbi kullanımı hakkında detaylı bilgi için aromaterapi alanında uzman sağlık profeyonellerinebaşvurulması gerektiğini belirtiyor.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi