ARNAVUT KREMİ VE FAYDALARI

Arnavut kremi ilk olarak Osmanlı dönemindeki Balkan göçmeni kadınlar tarafından bulunmuş ve bilhassa cilt güzellikleri ile meşhur Balkan kadınları sayesinde git gide tanınmış ve yaygınlaşmıştır. Akça pakça diye tabir edilen bir yüze sahip olmak isteyen kadınlar, ciltlerindeki çil, güneş lekesi ya da renk tonu dengesizliklerinden kurtulmak için Arnavut kremini uygulamışlardır ve alınan sonuçlar oldukça yüz güldürücü olmuştur.

Bu anlamda Çetin Fırat, Arnavut kremine dair bazı açıklamalarda bulundu. Fırat, “Aklık kremi diye bilinmesinden ötürü de anlaşabileceği üzere Arnavut kremi, uygulayan kişinin cildinin aklaşması, cilt lekelerinin giderilmesi ve daha taze bir görünüme kavuşması için, renk açıcı bir takım bileşenlere sahip, etkili bir kremdir” diye konuştu.

Arnavut kreminin işlevi ile ilgili pek çok insanın beklentisinin bu yönde olduğunu söyleyen Fırat, “Esmer tenli kadınların ten renginin birkaç kullanımın ardından kayda değer ve gözle görülür bir açılma olduğu görülür” dedi.

GÜNEŞ VE ÇİL LEKELERİNDEN KURTULMAK MÜMKÜN

Fırat, Arnavut kremine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Piyasadaki bazı firmalar tarafından fabrikasyon olarak üretilmekte ve satılmakta olan Arnavut kremi, normalde tamamen ev yapımı ve doğal bir kozmetik ve güzellik ürünüdür. Bir süre düzenli kullandıktan sonra tamamıyla beyaz, berrak, ışıl ışıl bir tene kavuşabilirsiniz. Arnavutluk kadınlarının çok eskilerden evde karışım yapıp kullandıkları krem artık tüm dünya güzellerinin sırrı oldu. Bu krem cildi beyazlatmak, yaşlılık, güneş ve çil lekelerinden cildi kurtarmak için geliştirilmiş bir kremdir.

Krem için söylenen tek olumsuz özellik kremin içinde cıva olduğu söylentileridir. Kremin bazılarının içinde vardır, bazılarının içinde yoktur. Bunun için aldığınız kremin içeriğini okumanızda fayda var.Kremin içerisinde arbutin ve neven yağı vardır. Bu yağlar cildin beyazlamasını sağlar. Yine krem cildin soyulmasını engeller. Bu yönlü leke giderici beyazlatma özelliği olan ürünler genellikle cildi soyarak bu işlemi yerine getirir. Aklık kremi teninizi güneşin zararlı ışınlarından korumak içinde iyi bir seçenektir.”