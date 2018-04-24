Arı Poleni Şifa Deposu

Arının yapmış olduğu polenin faydalarından bahseden Aktar Abdullah Yakar, öncelikle polenin ne olduğuna değindi. Yakar, “Polen çiçeklerinin üreme tozudur. Arılar bu tozları toplar, yiyecek olarak kovanlarına taşırlar. Polensiz bitkiler, ağaçlar ve çiçekler var olamazlar. Buna bağlı olarak da bizim varlığımız için de büyük önem taşırlar” diye konuştu.

Arı poleninin sağlıklı kalmayı sağlayan besinlere sahip olduğunu ifade eden Yakar, “Vücudun kendisi üretemediği 8 temel aminoasit dahil olmak üzere 22 aminoasit içerir. Ayrıca D, E, ve K vitaminleri de içerir” dedi.

KAS VE KEMİK GELİŞİMİNDE ETKİN

Yakar, polenin faydalarını şöyle sıraladı:

“Kasların ve kemiklerin gelişiminde etkin rol oynar. Bağırsaklarda kalsiyum enzimini sağlar. Kemik ve dış dokusunun gelişimini sağlar. Vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ciltteki hücrelerin yaşlanmasını geciktirir. Vücut sindirim sistemini kolaylaştırır. Sinir sistemindeki yapı işlevlerinin aktivitelerin sürdürmesine yardımcı olur. İdrar yolu rahatsızlıklarında fayda sağlar. Vücuttaki kan şekerini düzenler. Alerjik reaksiyonları önler. Karaciğer tahribatını önler.”

Yakar açıklamalarına önemli bir de not ekleyerek, “Polene karşı alerjisi olanların kullanması uygun değildir. Kullanılan polenin yüzde 100 saf olması da önemlidir” şeklinde konuştu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi