Antioksidanlar Ve E Vitamini Bakımından Çok Zengin

Kakao yağı katı bir yağdır. Antioksidanlar ve E vitamini bakımından çok zengindir. Uzmanlar kakao yağının çok kuru ve dehitrate ciltleri yumuşatıp, nemlendirdiğini ifade ediyor. Yara izlerini geçirmesi ile ünlü kakao yağı yüksek antioksidan içeriğine sahip olması ile de dikkat çekiyor.

Uzmanlar kakao yağının cildi nemlendirdiğini, saçları beslediğini, dudak çatlamalarına iyi geldiğini ve cilt masajında kullanılmasının iyi olduğunu ifade ediyor.

Diğer yağlarda olduğu gibi kakao yağının etkisini artırmak için havuç ve susam yağı gibi ürünlerle karıştırarak kullanımının cilt için uygun olduğu belirtiliyor.

BASUR TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Aktar Ahmet Kaya, “Kakao yağı cilt üzerindeki etkisi dışında hazımsızlık üzerinde ve halk arasında basur olarak bilinen hemoroit tedavisinde de kullanılıyor. Kakao yağının eczaneden alınması tavsiye ediliyor. Bu nedenle aktarlar satış yapmıyor. Kakao yağını kullanmadan önce aromaterapi uzmanı görüşü alınması da öneriliyor” ifadelerinde bulundu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi