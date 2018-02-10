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ANTİDEPRESAN KULLANIMINDA BİREYSEL ÖYKÜNÜN ÖNEMİ

Antidepresan kullanımında hastaya konulan tanının önemli olduğunu belirten uzmanlar, hastanın öyküsünün mutlaka bilinmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre sadece antidepresanlarda değil, her türlü ilaç tedavisinde hastanın daha önce geçirdiği hastalıklar, bireysel özellikler, ilaç alerjisi ve aile öyküsünün bilinmesi şart.Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sermin Kesebir, antidepresan kullanımında hastanın geçmişteki öyküsünün göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

ANTİDEPRESAN KULLANIMINDA BİREYSEL ÖYKÜNÜN ÖNEMİ

Antidepresan kullanımında hastaya konulan tanının önemli olduğunu belirten uzmanlar, hastanın öyküsünün mutlaka bilinmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre sadece antidepresanlarda değil, her türlü ilaç tedavisinde hastanın daha önce geçirdiği hastalıklar, bireysel özellikler, ilaç alerjisi ve aile öyküsünün bilinmesi şart.Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sermin Kesebir, antidepresan kullanımında hastanın geçmişteki öyküsünün göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 11:27
ANTİDEPRESAN KULLANIMINDA BİREYSEL ÖYKÜNÜN ÖNEMİ

Antidepresanları duygu-durum bozukluklarında, majör depresif bozukluk, tek epizot, majör depresif bozukluk ve anksiyete bozukluklarında kullandıklarını belirten Prof. Dr. Sermin Kesebir, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hastada bu tanılar varsa geneldeantidepresan tedavisine başlıyoruz. Uzunca bir süredir antidepresanların intihar riskini artırdığı ya da çok da masum olmayan bedensel birtakım yan etkileri olduğuna dair de teorik bilgilerimiz var. Ancak burada göz önünde tutulması gereken değişkenler var elbette. Tanıdan başka bireysel özellikler geliyor. Bireysel özelliklerden neyi kast ediyorum? Kişinin yaşı, cinsiyeti, eşlik eden genel tıbbi durumun varlığı.”

ATEŞLİ HAVALE…

Psikiyatrik bozukluk tanısının yanında bir de fiziksel hastalık öyküsünün dikkatle ele alınması gerektiğini ifade edenKesebir, “Bebeklik çağında geçirilmiş ateşli havaleden tutun da alerjik bir durumunun olup olmadığı mutlaka öğrenilmeli. Kronik tonsillit, bademcik enfeksiyonunun çocukluk çağında olup olmadığı bilinmeli.”

Prof. Dr. S. Tuncel Özden Farmakogenetik Laboratuvarı Sorumlusu Uzm. Ecz. Selma Özilhan ise psikiyatri alanında kullanılan tüm ilaçların ilaç kan düzeylerine bakarak, hekime ilacın etki dozu aralığına ilişkin bir tablo sunduklarını söyledi. Özilhan, hastaya etki edecek en uygun dozu belirleyebildiklerini dile getirdi.Özilhan bunu ileri teknoloji kullanarak yaptıklarını ifade etti.busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
AntidepresanAntidepresan Kullanımı
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