Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114845
ALTIN
168.590
DOLAR
3.9538
STERLİN
5.5556
EURO
4.8700

ANTİBİYOTİK KULLANIMI ARTTI

76 ülke baz alınarak yapılan araştırmada, 2000 ile 2015 yılları arasında antibiyotik kullanımının yüzde 65 artış gösterdiği belirlendi.

ANTİBİYOTİK KULLANIMI ARTTI

76 ülke baz alınarak yapılan araştırmada, 2000 ile 2015 yılları arasında antibiyotik kullanımının yüzde 65 artış gösterdiği belirlendi.

30 Mart 2018 Cuma 08:00
ANTİBİYOTİK KULLANIMI ARTTI

Dünyadaki antibiyotik kullanım oranları incelendi. Derlenen bilgilere göre, 2000 ile 2015 yılları arasında antibiyotik kullanımı yüzde 65 artış gösterdi. 76 ülke baz alınarak hazırlanan raporda, günlük antibiyotik tüketiminde tamamlanmış doz 2010 yılında 21,1 milyar olarak belirlenirken, 15 yıl sonra bu sayının 34,8 milyara yükseldiği belirlendi.

EN ÇOK KULLANIM YOKSUL ÜLKELERDE

Antibiyotik kullanımıyla ilgili geçen yıl 15 bin 349 haber çıkışı tespit edilirken, bu rakam bu yıl 4 bin 135 olarak belirlendi. Medyaya yansıyan haber başlıkları ve uzman yorumları incelendiğinde, antibiyotik kullanımının 2030 yılına kadar dünya genelinde yüzde 200 artış göstereceği ve antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin büyük sorun teşkil edeceği dikkat çeken başlıklar arasında yer edindi.Genel antibiyotik tüketimi yoksul ve kalkınmanın eşiğindeki ülkelerde daha fazla görülürken, 15 yılda yüzde 114 oranında arttığı saptandı.

Ortalama günlük antibiyotik tüketiminde ise bu artış bin kişi başına yüzde 77 şeklinde gerçekleşti. 2000 yılında Fransa, Yeni Zelanda, İspanya ve Hongkong gibi ülkelerde bin kişi başına orta derecedeki antibiyotik kullanımı ilk sırada yer alırken, 15 yıl sonra bu ülkeler yerini Türkiye, Tunus, Cezayir ve Romanya gibi ülkelere bıraktı. Buna karşın, zengin sanayi ülkelerinde genel antibiyotik tüketimi sadece yüzde 6 oranında artış gösterdi. Bin kişi başına günlük ortalama tüketim de yüzde 4 gerilerken; ABD, Kanada ve Fransa bu ülkeler içerisinde yer aldı.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 29.03.2018 22:08
Anahtar Kelimeler:
Antibiyotik Kullanım OranlarıAntibiyotik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAHAR AYLARINDA BİPOLAR BOZUKLUĞA DİKKAT!
BAHAR AYLARINDA BİPOLAR BOZUKLUĞA DİKKAT!
ALKALİ BESLENME NEDİR?
ALKALİ BESLENME NEDİR?
SAMAN NEZLESİYLE SOĞUK ALGINLIĞI AYNI ŞEY DEĞİL
SAMAN NEZLESİYLE SOĞUK ALGINLIĞI AYNI ŞEY DEĞİL

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim