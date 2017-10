Bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren anne sütü, bebeğin anne ile arasında özel bir bağ kurulmasını sağlıyor, büyüyüp gelişmesine katkıda bulunuyor. Anne sütünün yani bebeklerin ilk gıdasının faydalı etkileri, ömür boyu kendini gösteriyor. Emziren anneler ise doğum sonrası fiziksel ve psikolojik açıdan daha kuvvetli hissediyor. Emzirmenin doğru tekniklerle ve uygun koşullarda yapılması ise anne ve bebek sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Dr. Dicle Çelik, “1-7 Ekim Emzirme Haftası” için emzirme ve anne sütünün yararları hakkında bilgi verdi.

ANNE SÜTÜ BEBEĞİN EN DOĞAL HAKKI

“Anne sütü ile beslenme her bebeğin en doğal hakkıdır. Doğumdan sonra anne ve bebeğin sağlık durumu iyiyse bebeklerin ilk yarım saat ya da en geç bir saat içerisinde mutlaka emzirilmesi gerekmektedir” diyen Dr. Dicle Çelik, “İlk saatler, halk arasında ‘ilk ağız’ olarak da bilinen kolostrum sütünün alımı açısından çok önemlidir. İlk ağız sütü, yani kolostrum, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmekte, özellikle prebiyotik ve probiyotik açısından bağırsaklarda iyi bakterinin oluşmasını sağlamaktadır. Özellikle bebekleri alerjiden, astımdan ve alerjik bronşit gibi birçok hastalıktan korumaktadır” şeklinde konuştu.

“Bebek her beslenmede bir memedeki sütü tamamen almalıdır” diyen Çelik, emzirmenin sonlarına doğru yağdan ve kaloriden zengin sütü alarak bebeğin doyacağını söyledi. Bunun yanı sıra bebeğin doyması için her öğünde bir göğsü bitirmenin de oldukça önemli olduğuna değinen Çelik, “Bazen bebek, ilk 5 dakika içerisinde kaloriden zengin, yağlı sütü alır bazen de 15-20 dakika ya da yarım saatin sonunda bu kaloriden zengin sütü alabilmektedir. Eğer bir öğünde her iki göğüs de verilirse bebek, sadece ön sütü alabilir ve kaloriden zengin yağlı sütü almayacağı için tartı alımlarında sorun yaşanabilir” ifadelerinde bulundu.

RAHAT BİR YASTIK

Bebeğin sağlıklı doyması için emzirme yöntemlerine değinen ve konu ile ilgili bilgiler veren Dr. Çelik,

“Anne rahat bir pozisyonda oturmalı, sırt ve bel rahat bir yastıkla desteklenmelidir. Anne, bebeği emzireceği kolunun altına bir yastık alarak emzirme süresince kolunu havada tutmaktan kaçınmalıdır. Bebek emzirilirken mümkün oldukça anne kendine yakın tutmalıdır. Bebek kolun iç yüzeyine, baş dirsek boşluğuna gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Ardından sırtı boyunca popoya kadar el ile desteklenmelidir. Bebek vücut olarak tamamen anneye dönük, karın karına olmalıdır. Bebeğin emzirme esnasında baş ve vücudunun aynı düzlemde olmasına dikkat edilmelidir. Bebek eğer yanlış pozisyonda tutuluyorsa, emerken vücudu dışarıya dönükse boynu yamuk emmek zorunda kalır. Bu durumda bebek boynu kısa sürede ağrıyacağı için emzirmeyi daha kısa sürede bırakacaktır” şeklinde konuştu. Ayrıca,”bebek emerken dudakları dışarıya dönük olmalıdır. Bebek memenin kahverengi kısmının hepsini mümkün olduğunca ağzına almalıdır. Emerken yanaklarındaki bombeliği korumalı ve çenesi memeye değmelidir” diye devam etti.

MASTİT SONUCU ANNE SIKINTI YAŞAYABİLİR

Yanlış emzirme tekniklerinin sadece bebek için değil, annelerde de birtakım sorunlara neden olabileceğini söyleyen Dr. Çelik, “Mastit, annelerin sık yaşadığı problemler arasında yer alır. Mastit gelişmesi sonucu anne göğsünde ağrılı bölgeler olabilmekte, ateşi çıkabilmektedir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında eğer annenin çok ihtiyacı olursa doktor önerisiyle ağrı kesici kullanılabilir. Aynı zamanda mastitli memenin boşaltılması çok önemlidir. Mastit doğru tedavi ile kısa sürede atlatılır ve anne bebeğini sağlıklı bir şekilde emzirmeye devam edebilir” diye konuştu.

EMZİRME SONRASI DA ÖNEMLİ

Bebeğin beslenmesi kadar emzirme sonrası da büyük önem taşıdığını söyleyen Çelik, bunun için;

“Bebek doyduktan sonra anne bebeği göğsüne yatırıp aşağıdan yukarıya doğru sıvazlayarak ve arada patpatlayarak gazı çıkartmalıdır. Aynı işlem bebek dikkatli bir şekilde dize yatırılarak da uygulanabilir. Bebek yatağa hafif yan yatırılarak sırtı küçük bir yastık ya da battaniye ile desteklenmelidir. Bu şekilde yatırılmasının sebebi ilk zamanlarda bebeklerin reflüleri fazla olması ve gaz çıkarırken kusmalarıdır. Hafif yan yatırılmalı ki kusacak olursa rahat bir şekilde çıkartabilsin” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ