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Anne sütünün mucizevi faydaları

Anne sütü içerdiği protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve bağışıklık sistemi koruyucu içerikleri sayesinde bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir doğa mucizesi. Üstelik bebek emmeye başlar başlamaz bir rahatlık ve güven duygusu hissediyor. Uzmanlar da her fırsatta, sayısız faydaları nedeniyle bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmeleri gerektiğine dikkat çekiyorlar. Dünya Sağlık Örgütü; 6. aydan sonra da ek besinlerle birlikte anne sütünün 2 yaşına kadar devam edilmesini öneriyor. Peki, anne sütünün bebeğe sağladığı mucizevi yararlar neler?

Anne sütünün mucizevi faydaları

Anne sütü içerdiği protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve bağışıklık sistemi koruyucu içerikleri sayesinde bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir doğa mucizesi. Üstelik bebek emmeye başlar başlamaz bir rahatlık ve güven duygusu hissediyor. Uzmanlar da her fırsatta, sayısız faydaları nedeniyle bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmeleri gerektiğine dikkat çekiyorlar. Dünya Sağlık Örgütü; 6. aydan sonra da ek besinlerle birlikte anne sütünün 2 yaşına kadar devam edilmesini öneriyor. Peki, anne sütünün bebeğe sağladığı mucizevi yararlar neler?

30 Eylül 2018 Pazar 16:00
Anne sütünün mucizevi faydaları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meryem Necafi,‘1-7 Ekim Emzirme Haftası’nda anne sütünün yaşamsal öneme sahip 8 faydasını anlattı, önemli bilgiler verdi. Dr. Necafi, özetle şunları kaydetti:

ENFEKSİYONLARA “DUR” DİYOR

“Anne sütü birçok mikroorganizmaya karşı öldürücü etkiye sahip. İçerdiği özel enzimler sayesinde doğal bağışıklık oluşturarak bebeği hastalıklardan koruyor. Özellikle ishal, üst solunum yolu enfeksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu anne sütü alan bebeklerde daha az görülüyor.

Anne sütünde bebeğin beyin, retina ve merkezi sinir sisteminin gelişimi için yaşamsal önem taşıyan maddelerin yanı sıra büyüme faktörleri ve hormonlar da bulunuyor. Bazı çalışmalarda anne sütünün IQ puanlarını olumlu etkilediği görülmüştür.

DİYABET RİSKİNİ AZALTIYOR

Anne sütü bebeklerin daha iyi beslenme alışkanlığı edinmelerini sağlıyor. Daha az insülin (acıktıran, yağları depo eden hormon) ve daha fazla leptin (iştahı kapatan, yağları yakan hormon) içerdiği için de bebeğin aşırı kilo almasını önlüyor. Bu sayede sonraki yıllarda diyabet gelişme riskini azaltıyor.

ALERJİK HASTALIKLARDAN KORUYOR

İlk günlerde gelen anne sütüne kolostrum deniyor. Bu sütte yararlı bakteriler olgun sütten daha fazla oluyor. Bebeğin bağırsağının yararlı bakterilerle kaplanmasını sağlıyor. Bu sayede alerji yapabilecek maddelerin emilimi engelleniyor. Dolayısıyla egzama ve astım gibi alerjik hastalıkları önlüyor.

Ozmolaritesi düşük olan anne sütü böbreklerde daha az yük oluşturuyor. Bu sayede hipertansiyon ve buna bağlı kalp damar hastalığı gelişme riski anne sütüyle beslenen bebeklerde daha düşük oluyor.

OBEZİTEYİ ÖNLÜYOR

Anne sütünün içeriği emzirmenin başlangıcında ve sonunda farklılık gösteriyor. Önsüt diye adlandırılan başlangıçtaki süt proteinden zengin oluyor. Son sütte ise yağ oranı daha yüksek olduğu için tokluk hissi yaratıyor, bu da obeziteyi önlüyor. Ayrıca prematüre bebeklerde sütün içeriği protein, yağ ve kalsiyumdan zengin oluyor. Bu sayede prematüre bebeklerin yeterli kilo almalarını sağlıyor.

DİŞ VE DİŞETLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Anne sütü, içerdiği protein ve kalsiyum sayesinde diş ve diş etlerinin gelişebilecek hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını sağlıyor. Anne sütündeki kalsiyum emilim oranı yüksek miktarda olduğu için diş çürüklerini önleme konusunda da büyük bir etkiye sahip.

Anne sütü bebeğin ihtiyacına uygun protein, karbonhidrat, yağ, demir ve diğer besin öğeleri içermesi sayesinde kolay sindiriliyor. Bu nedenle kabızlık, ishal ve kolik ağrıları anne sütüyle beslenen bebeklerde daha az görülüyor.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Anne SütüMucizevi FaydalarıMeryem Necafi
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