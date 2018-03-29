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ANNE-BABA OLMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “D vitamini eksikliği üreme sağlığını olumsuz etkiler” diyerek uyarıda bulundu.Taşdemir, D vitamini ve kısırlık hakkında bilgiler verdi.

ANNE-BABA OLMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “D vitamini eksikliği üreme sağlığını olumsuz etkiler” diyerek uyarıda bulundu.Taşdemir, D vitamini ve kısırlık hakkında bilgiler verdi.

29 Mart 2018 Perşembe 08:00
ANNE-BABA OLMAK İSTEYENLER DİKKAT!

D vitamini eksikliğinin, son yıllarda infertilite (kısırlık) ve düşük problemi olan hastalarda daha sık oranda görüldüğü saptandı” diyen Taşdemir, D vitamini eksikliği; üreme sağlığını, yumurta rezervini, yumurtanın kalitesini ve döllenme oranlarını olumsuz olarak etkiler. Ayrıca döllenmiş yumurtanın anne rahmine tutunma oranını da düşürür” diye konuştu.

SÜT ÜRÜNLERİNİ BOL TÜKETİN

Taşdemir, “Kanda 25 hidroksi vitamin D düzeyini ölçerek vitamin D depolarını değerlendiririz. 30 ng/ml’nin altındaki değerler düşük olarak kabul edilir. D vitaminini güneşten alabileceğimiz gibi ton balığı, uskumru, karides, yumurta sarısı, karaciğer, süt ve süt ürünleri, tahıl gibi ürünlerde de bulabiliriz” diyerek D vitamini eksikliği olanların bu gıdalardan tüketmesi gerektiğini özellikle belirtiyor.

“Eksiklik tespit edilirse günde 600-800 IU arası D vitamini alınabilir. 1000 IU’dan fazla alınmaz, yan etkileri ortaya çıkabilir” diyen Dr. Taşdemir uyarıyor:

D VİTAMİNİ DÜZEYİNİZE BAKTIRIN

“Özellikle kısırlık ve tüp bebek tedavisi görecek olan hastalarda mutlaka D vitamini düzeyine bakılmalı. Özellikle yaşı 35’in üzerinde olan ve güneşten daha az faydalanan grupta, D vitamini eksikliği daha sık görülür. Eksik olan vitaminin tedavisinden sonra yapılan infertilite (kısırlık) tedavisinden, çok daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Son yıllarda bunu destekleyen birçok çalışma yapıldı. Kısacası D vitamini, vücudumuzda sadece kanda kalsiyum oranlarını belirleyen, bağırsaktan kalsiyum emilimine yardımı olan vitamin değil; tüm vücut bağışıklık sistemini düzenleyerek gribal enfeksiyonlara direncimizi artıran bir vitamindir. Önemli kanser vakalarında, meme, pankreas, kolon, rektum kanserlerinin seyrini etkiler, kalp ve damar hastalıklarını önler. İnfertiliteyi (kısırlığı) önemli şekilde etkileyen çok önemli vitamindir.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
D VitaminiSeval Taşdemir
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