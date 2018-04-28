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Anne Adaylarının Merak Ettikleri…

Anne adaylarının hamilelik boyunca kafasında pek çok soru işareti vardır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Sözen, hamilelikte yapılmaması gerekenleri anlattı.

Anne Adaylarının Merak Ettikleri…

Anne adaylarının hamilelik boyunca kafasında pek çok soru işareti vardır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Sözen, hamilelikte yapılmaması gerekenleri anlattı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:00
Anne Adaylarının Merak Ettikleri…

Karın bölgesini içine almayacak ve uterus üzerine baskı yapmayacak çorap veya taytlar tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Sözen,“Çünkü baskı sonucunda pek çok hamile kadın, iş yaparken, yürürken, hatta konuşurken bile nefes almada güçlük yaşayabilir.Hamam, sauna, kaplıca gibi aşırı ısı olan yerlerden kaçınmak gerekir. Çünkü yüksek sıcaklık değerleri özellikle, bebeğin organ gelişiminin devam ettiği ilk 3 aylık dönemde teratojen yani sakatlık yaratabilecek etkilere neden olabilir” şeklinde konuştu.

Fazla kahve veya çay tüketilmemesi gerektiğini belirten Sözen, “Özellikle kahvenin içindeki kafein, hamileler için oldukça zararlı olabilir. Günde bir Türk kahvesi ya da filtre kahve içilebilir. Kafeinsiz kahve daha rahat tüketilebilir. Çay (meyve çayları dahil) abartılmadığı takdirde istenildiği kadar içilebilir. ‘İki kişilik yemelisin’ kavramı son derece yanlıştır. Bu durum anne ve bebek sağlığına zarar verip, kilo kontrolünü zorlaştırır. Gebelikte ideal kilo alımı 12 kilogramdır” ifadelerini kullandı.

SİGARA DÜŞÜK YA DA ERKEN DOĞUMA NEDEN OLABİLİR

Sözen, “Anne adaylarının alkol ve sigara kullanmaması gerekir. Sigara, gelişme geriliği ya da düşük ve erken doğuma neden olabilir. Profesyonel birine danışmadan egzersiz yapılmamalıdır. Bunun yerine yürüyüş veya yüzme, hamile kişinin daha iyi uyumasına yardımcı olur, dayanıklılık ve direnç kazanmasını sağlar.İşlenmiş gıda ve pişmemiş şarküteri ürünleri de tüketilmemelidir.Su içmeyi ihmal etmek en büyük yanlışlardan biridir. Bebeğin bulunduğu amniyotik sıvı sürekli kendini yenileyen yapıdır. Her ne kadar içilen su amniyotik sıvıyı arttırmasa da fazla değer faydaları göz önünde bulundurulmalıdır. Mümkünse günde 2 buçuk litre su tüketmek gerekir.Gebelikte anne fazla şeker ve tatlıdan kaçınmalıdır. Fazla şeker, gebelik şekerine bağlı olarak düşüğe, bebek ölümlerine neden olabilir ve bebeğin doğum ağırlığının artmasına yol açarak doğum esnasında anneyi zorlar.Gebelik sebebi ile terleme ve vajinal akıntılar artar. Bu yüzden her gün banyo yapmak anne adayını hem rahatlatır hem de hijyen sağlar” açıklamalarında bulundu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Anne AdaylarıTamer Sözen
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