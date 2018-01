ANNE ADAYLARI NASIL BESLENMELİ?

"Gebelik oluşmasından ortalama 12. gebelik haftasına kadar vücutta pek çok hormon yüzlerce kat artar ve buna bağlı olarak annede bulantı, kokulara hassasiyet, kusma ve sindirim problemleri görülür. 12. haftadan sonra ise hormonlar daha sabit seyrettiğinden, bu tip şikâyetler düzelir" şeklinde konuşan Burcu Çoban, gebeliğin ilk 3 ayında, bebeğin büyüme ve gelişmesini etkileyen en önemli faktörün oluştuğunu kaydetti.

Çoban, "Dolayısıyla bu dönemde annenin beslenme şekli bebeğin gelişimini etkilemez. Hamile bir bedenin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş olmanın dışında temelde her şey ortalama bir sağlıklı beslenme modeli ile aynıdır" dedi.

İLK 3 AY AZ AMA SIK MİKTARDA BESLENİN!

Anne adaylarının beslenme şeklinin nasıl olması gerektiğini ifade eden Çoban, "İlk 3 ayda, anne sık aralıkla az miktarlarda beslenmelidir. Yağsız, kokusuz, baharatsız ve tuzlu yiyecekler ile kraker, beyaz leblebi gibi atıştırmalıklar bulantının bastırılmasında faydalı olacaktır. Bu dönemde anne, istediği her şeyi yiyebilir ancak yeme için zorlanmamalıdır çünkü sağlıklı bir genetik yapıya sahip bebek, bu dönemde annenin beslenmesinden olumsuz olarak etkilenmez. Anne; balık, yumurta, süt ve süt ürünleri ve et ürünleri tüketebilir ancak bunlara karsı bulantı veya isteksizlik varsa yeme için kendini zorlamamalıdır. Raf ömrü uzun olan, katkı maddesi içeren besinler (sosis, salam, hazır meyve suyu vs.) tüketiminden kaçınılmalıdır. Sonuç olarak, ilk 3 ayda anne canı ne isterse tüketmeli, onun dışında faydalı olabileceğini düşünerek istemediği besini almak için gereksiz bir çaba içinde olmamalıdır" şeklinde önerilerde bulundu.

Gebeliğin 3. ayından sonra hormonların daha sabit seyretmesi nedeniyle, annenin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan rahatlamış olacağına vurgu yapan Çoban, "3. aydan doğuma kadar ki süreçte beslenme, hem anne hem de bebek açısından çok önemlidir ve ilk 3 ayın tersine çok sıkı bir disiplin gerektirir" dedi.

"Gebeliğin bu periyodunda, günlük 1600 kcal olan enerji tüketimi 2200 kcal düzeylerine çıkmaktadır. Dolayısı ile alım arttırılmalı, 3 ana öğün yanında mutlaka 3 ara öğün eklenmelidir. Ara öğünlerde sandviç, meyve, süt, yoğurt tüketilebilir. Günlük diyette mutlaka süt ve süt ürünleri (günde en az 1 bardak süt, bir kâse yoğurt, peynir) olmalıdır ve her gün düzenli olarak tüketilmelidir. Süt ve ürünleri, protein ve kalsiyum kaynağı olduğu için bolca tüketilmelidir" ifadelerini kullanan Çoban, annenin isteğine göre biftek, köfte veya steak şeklinde ancak az pişmiş olmamak kaydıyla et tüketiminin de gerçekleşebileceğine değindi.

YUMURTA MUTLAKA OLMALI

Yumurtanın en iyi kalite protein içerdiğini söyleyen Çoban, "Bundan dolayı beslenmede yer almalıdır" dedi.

Yine aynı şekilde akşam yemeklerinde bol zeytinyağlı yeşil salata tüketimi hem vitamin kaynağı açısından hem de bağırsaklar açısından sağlıklı olduğundan dolayı Çoban'ın önerileri arasında yer alıyor.



"Günlük olarak omega yağ asitlerinden zengin olan, ceviz, badem, kuru incir, kuru kayısı gibi gıdaların tüketimi (birkaç adet olmak üzere) önemlidir. Tatlı, pasta, hamur işi, çikolata gibi gıdalar çok fazla tüketilmemelidir" diye söyleyen Çoban, "Herhangi bir hastalık ya da gebeliğe bağlı diyabet yoksa meyveler ve yeşil sebzeler bolca tüketilmelidir. Soda ve maden suyu yoğun mineral içerir ve tüketilmesi faydalı içecekler arasındadır. Asitli ve gazlı içecekler midede rahatsızlık yaratabileceği için sık olarak tüketilmemelidir ancak haftada 1-2 kez tüketilebilir. Günde 3-4 açık çay, 1 fincan kahve (tercihen filtre kahve) tüketilmesinde sakınca yoktur" şeklinde konuştu.

FİZİKSEL AKTİVİTE ŞART!

Son olarak fiziksel aktivitenin önemine de değinen Çoban, "Gebelik asla sınırsız yemek değildir, kaliteli ve dengeli beslenme hem rahat bir gebelik süreci hem de sağlıklı bir doğum sağlar. Gebeliğin 3. ayından itibaren, dengeli ve düzenli beslenmeye mutlaka düzenli egzersiz programı eklenmelidir. Haftada en az 2 gün birer saat yürüme, yüzme, gebeliğe özel yoga, pilates yapılabilir. Ancak tehlikeli sporlar, ağırlık içeren egzersizler, bisiklet, paten gibi aktivitelerden kaçınılmalıdır" diye söyledi.