Op. Dr. Seval Taşdemir, “Hamileler dikkatli olmak koşuluyla kurban eti tüketebilirler. Kurban olarak kesilecek hayvan mutlaka veteriner kontrolünden geçmiş olmalıdır. Kurban eti; sağlıklı koşullarda kesilmiş, saklanmış ve pişirilmiş olmalı. Kurban eti, anne adayı tarafından tüketilmeden önce en az 24 saat bekletilmelidir” dedi.

AZ PİŞMİŞ ETİ YEMEYİN

Etin çok fazla pişirilmemesi gerektiğini hatırlatan Op. Dr. Seval Taşdemir, “Et çok pişirilmemelidir, üzerinde kahverengi bir tabaka oluşmamasına dikkat edilmelidir. Çok pişerse protein ve folik asit kaybı olur. Hamileler günde 100-120 gramdan fazla kurban eti tüketilmemelidir. Çiğ veya az pişmiş tüketilirse bazı parazitler ve virütik hastalıklar (toxoplazma, brucella, tenya, salmonella vb.) bulaşabilir” diye konuştu.

SÜTLÜ TATLILAR TÜKETİN

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, kafası karışık anne adaylarının nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatarak, “Bayram boyunca artan ziyaretler yeme-içme düzenini de bozar. İkramlara 'hayır' diyebilmeli, çay, kahve ve kola yerine doğal ve katkı maddesi içermeyen ıhlamur, kuşburnu, papatya gibi bitki çayları tercih etmelisiniz. Eğer bu bitki çayları yoksa su ya da maden suyu içebilirsiniz. İkram edilen hamur işleri, baklava ve çikolatalar yerine de sütlü tatlıları tüketmelisiniz” şeklinde konuştu.

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