İnönü Üniversitesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, mevsimsel geçişlerin olduğu Ekim ve Kasım aylarında alerjisi olan kişilerde mevsimsel alerjik ve alerjik astım tablolarıyla sık karşılaştıklarını söyledi.

Yakıncı, bu dönemlerde hastaların yatak istirahat ve besinsel destek tedavisi ile bu süreci atlatabileceğini söyledi ve, “Havalar soğuyunca insanlar kapalı yerlerde kalmak zorunda kalıyor, bu da birbirlerine solunum yoluyla enfeksiyonları bulaştırmaları kolaylaşıyor. Bu konuda özelikle vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşları grip aşsı konusunda da uyaran Yakıncı, “Vatandaşlarımızın grip aşısını yapması gerekiyor. Bu mevsim grip aşısı mevsimi; bu aşılar altı aylıktan itibaren her yıl yapılabilir grip aşısı yüzde 100 olmasa da yüzde 60 yüzde 70 koruyor ve bu kadar koruma bile çok önemli. Grip aşısı 65 yaş üstü olanlara ücretsiz yapılıyor bununda kullanılması gerekiyor ve her yıl yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ANTİBİYOTİKLERİN HİÇBİR ETKİSİ YOK

Grip aşısının çocuklara 6 aylıktan sonra yapılabileceğini söyleyen Akıncı, “Burada önemli olan dozun yapılması önemli 3 yaşında küçük çocuklara 2 yarım doz yapılıyor, 3 yaşında büyüklere yapılacaksa, 2 tam doz yapılıyor, 8 yaşında büyüklere ise bir kere tam doz yapılıyor” dedi.

Antibiyotiklerin grip üzerinde hiçbir etkisinin bulunmadığına da dikkat çeken Yakıncı, şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığı haklı antibiyotik kısıtlamasının nedeni bu. Grip diye birçok kişiye antibiyotik yazıldı ve akılı ilaç kullanımına aykırı bir durumdu bunun önüne birkaç yıldır kısmen geçildi. Grip için antibiyotik kullanmayacağız genç hastalarda yatak istirahat ve hafif besinsel destek tedavisi ile kişiler bu süreci atlatabilir yalnız kronik hastalığı olan genç, çocuk, bebek ve yaşlı hastalarda bu durum daha ağır seyredebiliyor. Bu tür durumlarda kişilerin ilgili sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ediyoruz.”

İHA