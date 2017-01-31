Nefroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Çelik, belirti versin ya da vermesin 40 yaşından sonra yılda bir doktor kontrolünden geçilmesi gerektiğini söyleyerek, “Böbrek taşı, yediğimiz gıdalardan çok irsi ve çevre faktörlerine bağlı olarak gelişiyor. Böbrek taşları enfeksiyon ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Bazen hiçbir belirti vermeksizin ilerleyen bu rahatsızlık, kimilerinde şiddetli ağrılarla aniden ortaya çıkabiliyor. 40 yaşına kadar, hiçbir şikayet yoksa bile iki yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir, ailede taş şikayeti varsa üç ya da altı ayda bir ultrason takibi yapılmalı. Takiplerde böbrek taşı görüldüyse, enfeksiyon veya böbrek yetmezliğine sebep olmadan ortadan kaldırılabiliyor” dedi.

HEMEN FARK EDİLMİYOR

Böbrek taşlarının bir kum taneciğinden 7 santime kadar çıkabildiğini anlatan Hüseyin Çelik, “Bel bölgesinde ya da böbrek ile idrar torbası arasında bulunan taşlar, böbrek yolunda bulunduğu yere göre karın ve kasık bölgesinde ağrıya yol açıyor. Ağrıya bulantı, kusma ve ateşin eşlik ettiği de oluyor. Şiddeti kişiden kişiye değişebilen böbrek ağrısı, kimi zaman erkeklerde yumurtalıklara, kadınlarda ise vajinal dudaklara vurabiliyor. Taşın böbrekte üretilen idrarı mesaneye taşıyan ‘üreter’in ağzına yerleşmesi, idrar çıkışının azalmasına ya da durmasına sebebiyet veriyor. Bu durumun uzun sürmesi halinde idrar böbreğe baskı yaparak, şişmesine yol açıyor. Bu da hidronefrozdenen rahatsızlıkla sonuçlanıyor. Ancak bu tek taraflı tıkanıklık, idrarda belirgin bir azalmaya sebep olmadığı için hemen fark edilemeyebiliyor” diye konuştu. (HABER-FOTO:İHA)

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