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Andız pekmezi iltihabı bitiriyor

Katkısız yapılan yiyecekler, verdikleri güvenle çok fazla rağbet görüyor. Doğallığı ile dikkat çeken ve şifa dağıtan bir besin olan andız pekmezi ise faydaları ile dikkat çekiyor. Andız, idrar yollarında oluşan iltihabı temizlemesiyle de dikkat çekiyor.

Andız pekmezi iltihabı bitiriyor

Katkısız yapılan yiyecekler, verdikleri güvenle çok fazla rağbet görüyor. Doğallığı ile dikkat çeken ve şifa dağıtan bir besin olan andız pekmezi ise faydaları ile dikkat çekiyor. Andız, idrar yollarında oluşan iltihabı temizlemesiyle de dikkat çekiyor.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:30
Andız pekmezi iltihabı bitiriyor

Kimyacı Çetin Fırat, andız pekmezi ve faydaları ile ilgili çeşitli bilgiler paylaştı. Fırat, “Öncelikle belirtmek isterim ki andız pekmezi sofralarda tüketilebilecek bir pekmez olmayıp tamamen sağlık takviyesi için kullanılan bir pekmez türüdür” dedi.

Fırat, andız pekmezinin son yıllarda popülerleşen pekmezlerden biri olduğunu belirterek, “Antioksidan içeriği ile andız pekmezi birçok soruna iyi gelir. Andız özellikle doğu Akdeniz bölgesinde görülen bir çam cinsidir. Andız pekmezi de andız ağacının kozalaklarından elde edilen bir pekmez çeşididir. Andız meyveleri ekim ayında olgunlaşır. Hasattan sonra itina ile geleneksel yöntemlerle pekmezi yapılır. Andız pekmezinin faydaları saymakla bitmez. Andız pekmezini artık birçok markette ve aktarlarda bulmak mümkün olup tabi ki ürünü alırken içeriğine çok dikkat edilmelidir” diyerek, bahsi geçen pekmezin faydalarını şöyle anlattı:

AĞIZ YARALARINI GİDERİR

“Andız pekmezinin faydalarını sıralayacak olursak; içerisinde barındırdığı esansiyel yağ asitleri sayesinde antioksidan özelliği vardır. Saç dökülmelerini önler. Ağızda oluşan yaraları giderir. Ateş düşürücüdür. Kalbi ve damarlarını korur. Vücuttaki toksinleri dışarı atmaya yardımcı olur. Balgam söktürür. Bronşite iyi gelir. Dalağı koruyucu özelliğe sahiptir. Gut hastalığını önleyicidir. Alerji, kaşıntı ve egzama sedef hastalığına çok faydalıdır. Bağırsakta oluşan parazitleri etkisiz hale getirir. İshal ve basur oluşumunu engeller. İdrar yollarında oluşan iltihabı temizler” ifadelerine yer verdi.

Fırat, “Bu saydıklarımın tamamından insanlar şifa bulmuş ve fayda sağlamışlardır. Andız pekmezinin bu kadar talep görmesinin nedeni kuşkusuz içerisinde barındırdığı harika esansiyel yağ asitlerine bağlıdır” diye konuştu.

ÖKSÜRÜĞÜ KESEN EN ETKİN BİLEŞİM

Andız pekmezinin öksürüğü kesen en etkin bileşim olduğunu söyleyen Çetin Fırat, “Peki nasıl tüketmeliyiz?” sorusunun da cevabını verdi.

Fırat, “Andız pekmezini çocuklar sabah-akşam bir tatlı kaşığı, yetişkinler ise sabah akşam bir çorba kaşığı kadar tüketebilirler. İsteyenler sıcak suyun içerisine bahsedilen miktardaki kadar koyup içerek de tüketebilir” dedi.

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
Andız PekmeziIltihabı BitiriyorSağlık
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