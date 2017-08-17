17 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Alzheimerdan korunabiliriz!

Günümüzde erken yaş döneminde de görülmeye başlayan ve kesin bir tedavisi olmayan alzheimerdan korunmak için hayatınıza dahil etmeniz gereken besinleri var. Nöroloji Uzmanı Dr. Keriman Oğuz, çağın hastalığına yakalanmamak için baharatlara sofralarda yer açmak gerektiğini söyledi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 10:30
Alzheimerdan korunabiliriz!

  Nöroloji Uzmanı Dr. Keriman Oğuz, “Özellikle tarçın, zerdeçal, kimyon, köri gibi baharatlar obezite, kalp rahatsızlığı, diyabet ve hipertansiyon gibi beyninizin yaşlanmasına neden olan hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca yapılan çalışmalar, baharatların, beyinde oluşan plakları parçalamaya ve bellek zayıflığına neden olan iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir” dedi.

 

 KABAK ÇEKİRDEĞİ TÜKETİN
  Kabak çekirdeğinin hastalığı önlemede faydalı olacağına dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Keriman Oğuz, “Çinko, kolin gibi yağ asitleri ve E vitamini açısından zengin olduğundan alzheimerrisk faktörlerini azaltmada yardımcı olabilir. Ayrıca, badem, kaju, ceviz, fındık, fıstık gibi kuruyemişler Omega-3, Omega-6, E vitamini, folat, vitamin B6 ve magnezyum içerir. Omega 3 içeren besinleri düzenli olarak tüketen kişilerde demans görülme riskinin %26 daha düşük olduğu yapılan araştırmalarla görülmüştür” şeklinde konuştu.

 

 HER GÜN KAHVE İÇİN
  “Alzheimer hastalığının nedenlerinden biri de beyinde anormal amiloid beta (Aß) protein plaklarının birikmesidir” diyen Nöroloji Uzmanı Dr. Keriman Oğuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yapılan araştırmalar kahvenin beta amiloidprotein düzeyini yüzde 50 oranında azaltabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca; lahana, brokoli, kuşkonmaz, karnabahar, Brüksel lahanası gibi folat içeren yeşil sebzeler, homo-sistein içerirler.  Homosistein bilişsel bozuklukla bağlantılı bir aminoasittir. Pişirilmeden tüketilebilen kabak, kuşkonmaz, domates, havuç, pancar gibi sebzeler besin değerlerini koruyarak beyin aktivitesi için önemli olan A vitamini, folik asit ve demirin alınmasına yardımcı olurlar. Böğürtlen, yaban mersini ve kiraz gibi kırmızı renkli meyveler C ve E vitaminlerini içermelerinin yanı sıra anti-inflamutuar ve antioksidan olma özelliklerine de sahiptirler. Ayrıca beyni serbest radikallerden koruyanantosiyanini içerir. Bu gıdalar asetilkolinin (beyin fonksiyonu için kritik bir nörotransmitter) hammaddesi olan kolin molekülünü içerirler. Ayrıca genel vücut fonksiyonu ve nöron ateşlenmesine yardımcı olabilecek folat, demir, magnezyum ve potasyum içerir.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahAlzheimer

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