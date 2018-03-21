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ALTERNATİF TIBBIN MUCİZESİ NANE

Yemeklere lezzet vermesi adına tüketilen naneeski zamanlardan bu yana alternatif tıpta hastalıkları tedavi etmek için de kullanılıyor. Özellikle solunum yollarına iyi gelen nanenin birçok faydası da dikkat çekiyor.

ALTERNATİF TIBBIN MUCİZESİ NANE

Yemeklere lezzet vermesi adına tüketilen naneeski zamanlardan bu yana alternatif tıpta hastalıkları tedavi etmek için de kullanılıyor. Özellikle solunum yollarına iyi gelen nanenin birçok faydası da dikkat çekiyor.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 10:26
ALTERNATİF TIBBIN MUCİZESİ NANE

Tıbbi nanenin içerisinde mentol, methane, mentil asetat, mentofuran, limonen, sineol bulunuyor. Ferahlatıcı, enerji ve dinçlik veren kokusu ile sınav stresini azaltan, ağız hijyeninde kullanımını inceleyen çok sayıda bilimsel çalışma yapılıyor ve bulantı önleyici özelliği ile de İngiliz Farmakopesinde yer alıyor.

AROMATERAPİDE UZMAN KİŞİLERE DANIŞIN

Uzmanlara göre tıbbi nanenin ateş düşürme ve ağrıdaki kullanımını gösteren bilimsel çalışmalar bulunuyor. Ancak tıbbi kullanımı hakkında aromaterapi alanında uzman sağlık profesyonellerine danışılması öneriliyor.

Nane, hafif acı tadı ve kokusuyla iştah açarken, sindirim sistemini rahatlatma, hazmı kolaylaştırma, mide, bağırsak gazlarını giderme ve mide ağrılarına karşı faydası ile biliniyor.

Özellikle nane-limon çayı mide bulantılarına karşı halk arasında oldukça iyi bilinen ve mide bulantısı durumlarında yapılan bir çay olarak karşımıza çıkıyor. Yine ağız kokusu hoşlanılmayan bir konu ve nane ağız kokusu içinde oldukça yarar sağlıyor. Uzmanlar emziren kadınların da tüketmesini öneriyor. Çünkü anne sütünü artırmada fayda sağlıyor.

BAHAR AYLARI İLE…

Özellikle içerisinde bulunduğumuz bahar ayları ile sıkça görülen ve tekrar eden astım ve alerjik reaksiyonların da iyileşmesine faydalı olan nane, yağı ile de birçok önemli faydaları barındırıyor. Nane yağını şiddetli baş ağrılarında, migrende, uykusuzluk ve stres gibi durumlarda da öneren uzmanlar şiddetli baş ağrılarına karşın nane yağı ile başın ovulabileceğini de belirtiyor.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NaneNane Ve Faydaları
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