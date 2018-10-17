Aloe vera hücreleri yeniliyor

Aloe veradan yapılan sabun ise, cildin yanı sıra saça da uygulanabilir. Cilde kullanıldığında cildi kurutmaz aksine parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Yıpranmış ciltleri onararak ölü deriden kurtarır. Aloe vera sabunu kan dolaşımını hızlandırarak cildin nem dengesini korur, bu özelliği ile kuru ve alerjik ciltler için de oldukça uygundur.

“CİLDİ RESETLİYOR”

Sabun İmalatçısı Ümit Yılmaz, aloe vera sabununun cildi yenileyici özelliği olduğunu belirtti.

Aloe vera sabununun faydalarını anlatan Yılmaz,"Aloe vera hücre yenilemede, kozmetikte, dış ülkelerde büyük firmaların en çok kullanmış oldukları ürürlerden bir tanesi. Biz aloe verayı anavatanı Meksika'dan alıyoruz. Jel şeklinde geliyor bize. Biz bunu sabun haline getiriyoruz. Aloe vera bilinen tutulan çok iyi bir ürün. Bunun da zamanında fırsatçıları çıktı. Sahte ürünler yapıldı. Piyasadan toplatıldı. Aloe vera ciltte hücreleri yeniliyor. Hücreleri yenileme özelliğine sahip bir üründür. Lekelere iyi geliyor. Hücreler yenilendikçe vücutta ve ciltte tamirler başlıyor, yeni doğmuş gibi oluyorsunuz. Aloe vera sabunu en çok leke karşıtı olarak kullanılıyor cildi resetliyor" şeklinde konuştu.