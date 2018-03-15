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ALKOLÜN ZARARLARI BİLİNENDEN ÇOK

Alkolün zararları uzmanlar tarafından açıklanıyor ve hangi organları nasıl etkileyeceği belirtiliyor. Uzun süreli alkol kullanımının vücuda verebileceği zararları İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu anlattı.

ALKOLÜN ZARARLARI BİLİNENDEN ÇOK

Alkolün zararları uzmanlar tarafından açıklanıyor ve hangi organları nasıl etkileyeceği belirtiliyor. Uzun süreli alkol kullanımının vücuda verebileceği zararları İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu anlattı.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 10:14
ALKOLÜN ZARARLARI BİLİNENDEN ÇOK

Dr. Kasapoğlu, “İlk yudumdan otuz saniye sonra alkol beyne ulaşır. Beyin hücrelerinin mesaj göndermek için kullandığı kimyasalları ve yolları yavaşlatır. Bu ruh halinizi değiştirir, reflekslerinizi yavaşlatır ve dengenizi bozar. Aynı zamanda düşünme ve yaşadıklarınızı belleğinize saklama yetinizi olumsuz yönde etkiler” diye konuştu.

“Uzun süreli tüketilen alkol, beyninizin görünüm ve işleyişini de etkiler” diyen Kasapoğlu,“Hücreler değişmeye başlar ve hatta daha da küçülür. Bu küçülmeyle birlikte; düşünme, öğrenme ve öğrendiklerinizi hatırlama beceriniz giderek azalmaya başlar. Aynı zamanda vücut ısınızın sabit tutulmasını ve hareketlerinizi kontrol etmeyi zorlaştırabilir. Fazla alkol tüketimi kalbinizin ritmini bozarak kalp kasınızın zarar görmesine ve gelecekte kalp hastası adayı olmanıza neden olabilir. Alkol içerisindeki güçlü kimyasallar, kadınlarda ve erkeklerde sonu infertiliteye giden sağlık problemlerine neden olur” açıklamalarında bulundu. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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