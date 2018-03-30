ALKALİ BESLENME NEDİR?

Dyt. Çoban, “İnsanın organizması ve hücreleri için PH seviyesi alkali (7,35-7,45) olmalıdır” diyerek, “Bu oranın korunması organların çalışması için son derece önemlidir. Böbreklerimiz ise bu değeri dengede tutmaya çalışır. Son yıllarda tarımdaki yenilikler ve endüstrileşmenin artmasıyla birlikte, asit yükü yüksek olan besinlerin de tüketimi artmıştır” ifadelerini kullandı.

ALKALİ VE ASİDİK BESİNLER HANGİLERİ?

Çoban, “Besinlerin asit veya alkali olarak sınıflandırılmasında mineral içeriği kullanılır. Alkali besinler, meyve, sebze, baklagiller,tam tahıllar, yeşil çay iken; işlenmiş tahıllar, et, süt ve süt ürünleri, çikolata, kafein ise yüksek asit yüküne sahiptir. Katkı maddesi içeren ketçap, mayonez gibi besinler, paketli ürünler de bedende yüksek asit oluşturur. Fakat asit yükü fazla olan besinlerin tamamen diyetten çıkarılması doğru değildir. Sadece miktarının azaltılması gerekir” şeklinde konuştu.

“Besin maddelerinin dışında, düzenli uyku ve egzersiz, stresten uzak durmak da vücudun asit yükünü azaltacaktır” diyen Burcu Çoban şunları söyledi:

“Yani alkali beslenme bir bakıma, vücudumuza iyi bakmaktır da diyebiliriz. İşlenmiş, paketli besinlerden, rafine şekerden uzak durmak, sebze ve meyve tüketimini artırmak, düzenli egzersiz yapmak ve stresten uzak durmak sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarıdır.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi