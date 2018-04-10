 AİLE HEKİMİ ACİLİNE GİDENE...

Devlet hastanelerinin acil servislerindeki yoğunluğu azaltmak için bir dizi tedbir geliştiren Sağlık Bakanlığı, aile hekimliklerine başvuruların artması için “muayene” teşviki getiriyor.

Devlet hastanelerinin acillerine başvurmayıp önce aile hekimliklerinin acil servisine başvuran vatandaşlar, bir sonraki gün özel hastanelerdeki poliklinik muayenelerine katkı payı ödemeyecek. Pilot uygulama Malatya, Bartın, Edirne ve İstanbul’da bu yıl başlatılacak.

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde radikal bir adım daha atıyor. Sağlık Bakanlığı devlet hastanelerinin acil servislerindeki yoğunluğu azaltmak için bir dizi tedbiri uygulamaya sokmuştu.

Bu kapsamda aile hekimlikleri de 2019’dan itibaren bünyelerinde oluşturulacak mini acil servislerinde gece 23.00’e kadar acil hasta muayenesi yapacak. Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde 1. basamak olarak derecelendirdiği aile hekimliklerine başvuruların artması için yeni bir teşviki hizmete sokacak.

Kayıtta gözükecekEğer acil hastaları, ikinci basamak olarak derecelendirilen devlet hastanelerinin acil servislerine başvurmayıp önce aile hekimliklerindeki acil servislere başvururlarsa, bir sonraki gün özel

Yani özel hastanelerin muayeneden aldıkları yüzlerce TL’lik katkı payı dönemi tarihe karışacak. Vatandaş, kabarık faturalarla yüz yüze kalmazken devlet hastanelerinin iş yükünün önemli kısmı da özel hastanelere kaymış olacak. Uygulama devlet hastanelerinin poliklinik muayeneleri için de geçerli olacak.

Önce aile hekimliğinin aciline başvurduğu kayıtlarda görünen hastalar bir sonraki gün devlet hastanelerinin poliklinik servislerine katkı payı ödemeyecek.

Seneye hedef tüm TürkiyeDüzenleme devlet hastanelerinin acil servislerine de nefes aldıracak. Basit tıbbi yöntemlerle tedavi edilebilecek hastalıklar aile hekimliklerinin acil ünitelerinde iyileştirilirken, aile hekimleri gerekli görürlerse poliklinik tavsiyesinde bulunacak.

Bu sayede aile hekimliklerine görünmeden devlet hastanesi polikliniklerine başvuruların sayısında ciddi azalma gerçekleşecek. Bu sayede hem devlet hastanelerinin acil servisleri hem de poliklinik muayenelerinde doktor başına düşen hasta sayısı önemli ölçüde düşecek. Pilot uygulama Malatya, Bartın, Edirne ve İstanbul’da bu yıl başlatılacak. Başarılı olunması halinde 2019’da tüm Türkiye’de yaygınlaştırılacak.

Kaynak : Milliyet