Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116260
ALTIN
161.175
DOLAR
3.7829
STERLİN
5.2524
EURO
4.6679

Ağrısız doğum yapmak mümkün

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Haydar Başar, spinal doğum, epidural doğum ve kombine yöntemler hakkında bilgi verdi.Doğumda uygulanan epidural, spinal ve yöntemler hakkında bilgi veren Başar, “Doğumda uyguladığımız...

Ağrısız doğum yapmak mümkün

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Haydar Başar, spinal doğum, epidural doğum ve kombine yöntemler hakkında bilgi verdi.Doğumda uygulanan epidural, spinal ve yöntemler hakkında bilgi veren Başar, “Doğumda uyguladığımız...

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:32
Ağrısız doğum yapmak mümkün

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Haydar Başar, spinal doğum, epidural doğum ve kombine yöntemler hakkında bilgi verdi.

Doğumda uygulanan epidural, spinal ve yöntemler hakkında bilgi veren Başar, “Doğumda uyguladığımız epidural, spinal ve hem epidural hem spinali kapsayan kombine yöntem var. Eğer kişi, ağrısız doğum yapacaksa, epidural anesteziyi tercih ediyor. Epidural ağrısız doğum dünyada en etkili yöntemlerden bir tanesi” dedi.

Kasılmalar devam ediyor

Epidural ağrısız doğumda düşünüldüğü gibi kasılmaların ortadan kalkmadığını belirten Başar,“Epidural ağrısız doğumda amaç kasılmaları ortadan kaldırmak değil. Kasılmalar devam edecek ama ağrı azalacak. Amaç, gebenin ağrısını 10 üzerinden 3 ve altı düzeyine ulaştırmak. Rahim açıklığı 3 buçuk- 4 buçuk cm’den önce ağrısız doğuma başlamıyoruz” diye konuştu.

Ağrısız normal doğum imkanı

Epidural ağrısız doğumun nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Başar, şöyle konuştu: “Anestezi uzmanı, kişinin ağrı çekmemesi için önce lokal anestezi yapıyor. Sonra direnç kaybı metodu ile belden epidural iğneyi sırttaki epidural aralığa yerleştiriyor. Buraya girdikten sonra anestezi uzmanı buradan ince bir hortum yerleştiriyor ve buradan lokal anestezi ilaçlarını vermeye başlıyor. 10 dakika içinde etki ediyor ve doğum ağrısı azalıyor. Bebek doğana kadar ilaç veriyoruz. Ağrısız epidural doğum gerçekleşmiş oluyor. Normal doğum yapacakken doktor sezaryen doğuma karar verebilir. Bu durumda zaten katateriniz var. Bu sefer buradan ağrı kesici dozlarda değil de anestezik dozlarda ilaç veriyoruz. Ve kadın doğum doktoru sezaryen doğumunu yapıyor.”

Spinal anestezi sezaryan doğumda tercih ediliyor

Spinal anesteziden de söz eden Başar, “Spinal anestezide çok ince bir iğne kullanıyoruz. Bu iğne çok ince olduğu için baş ağrısı yapmıyor. Sezaryen doğumda çok pratik olduğu için bu tercih ediliyor. Durada çok ince bir delik oluşturduğu için baş ağrısı yapmıyor. Spinal anestezinin etkisi 4 saat kadar sürüyor” diye konuştu.

Kombine yöntem ile ağrıdan tamamen kurtulmak mümkün

Hem epidural hem de spinal yöntemin uygulandığı kombine setten de söz eden Başar, “Sezaryen olacak kişi ben ameliyattan sonra ağrısız olayım, 24 saat ya da 36 saat sezaryen ağrımı hissetmeyim derseniz, kombine set uyguluyoruz. Bu set uygulanırken, epidural iğnesini yapılıyor. Bunun içinden bir de spinal anestezi yapılıyor. Böylece hem spinal anestezi hem de epidural katater olmuş oluyor. Epidural kataterin amacı ameliyattan sonraki ağrı tedavisini ilaçla sürdürmek” dedi.

Genel anesteziden çok bölgesel anestezinin tercih edildiğini söyleyen Başar, “Kadın doğum ve pediatri uzmanları bölgesel anesteziyi öneriyor. Hem bebek için hem anne için de avantajları var, bebeğin doğduğu anı görme, hemen kucağınıza alma, ilk sesini duyma imkanınız oluyor. Ameliyattan sonra 4 saati ağrısız geçiriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Yaşanabilecek en temel sorun baş ağrısı

Epidural ve spinal yöntemlerle ilgili söylenen olumsuzluklar hakkında da görüş bildiren Başar, şunları söyledi: “Her yöntemin birtakım komplikasyonları var. Bu yöntemde de 100 hastadan 1’inde karşılaştığımız bir sorun anestezi uzmanının durayı delmesidir. Bu da hep anlatılan o baş ağrısına neden oluyor. 1 hafta- 10 gün süren şiddetli bir baş ağrısı oluyor. Yaşanabilecek en temel sorun da bu oluyor. Kanama, pıhtılaşma sorunu olanlar, aspirin gibi ilaç kullananlarda epidural doğum yapmıyoruz. Felç konusu ise kulaktan dolma yalan bir bilgi. Omurilikten çok aşağıda yapılan bir işlem bu. Sinirlerden uzak ve güvenli yerde çalışıyoruz. Böyle bir risk bu sebeple yok.”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KARACİĞER KANSERİ KONUŞULDU
KARACİĞER KANSERİ KONUŞULDU
ÇİFT RENKLİ ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNDEN UZAK DURUN!
ÇİFT RENKLİ ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNDEN UZAK DURUN!
'Sigaraya başlama yaşı 11’e düştü'
'Sigaraya başlama yaşı 11’e düştü'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim